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تغريم أكتيفجن بليزرد 54 مليون دولار بسبب التمييز بين الجنسين

12/16/2023 11:22:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا (CRD) أنها توصلت إلى اتفاق تسوية مع شركة الألعاب الأمريكية
Activision Blizzard بشأن القضية التي رفعتها في عام 2021، متهمة الشركة بالتمييز المنهجي بين الجنسين وتعزيز ثقافة تشجع على تفشي كراهية النساء والتحرش الجنسي.



وقالت الوكالة، التي رفعت دعوى قضائية ضد المطور عندما كانت لا تزال تسمى إدارة التوظيف والإسكان العادل في كاليفورنيا، إن Activision Blizzard سيتعين عليها دفع 54 مليون دولار لتسوية ادعاءاتها، من إجمالي المبلغ سيتم تخصيص 45.75 مليون دولار لصندوق مخصص لتعويض الموظفات والعاملات المتعاقدات اللاتي عملن في الشركة في كاليفورنيا في الفترة من 12 أكتوبر 2015 حتى 31 ديسمبر 2020، وفقا لتقرير engadget.



بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستعين المطور بمستشار مستقل لتقييم سياسات الترويج والمواد التدريبية الخاصة به، بالإضافة إلى تقديم توصيات بناءً على ما يرونه.



إذا كنت تتذكر، فقد زعمت الدعوى القضائية التي رفعتها الوكالة أنه تم التغاضي عن الموظفات في الترقيات وكان يحصلن على أجور أقل من زملائهن الذكور. وفقًا لـ Marketwatch، فإن التسوية ستشهد أيضًا سحب الوكالة لمزاعمها بوجود تحرش جنسي واسع النطاق في الشركة، وبحسب ما ورد سيتعين على الوزارة تقديم شكوى معدلة تركز فقط على الفجوة في الأجور على أساس الجنس والتمييز.



وتوضح الدعوى الأصلية التي رفعتها كاليفورنيا بالتفصيل كيف تغاضت Activision Blizzard عن ثقافة "الصبي الأخوي" التي شجعت بعض السلوكيات البغيضة.



ويُزعم أن الموظفين الذكور قاموا بـ "الزحف المكعب" حيث قاموا بشكل روتيني بملامسة زميلاتهم والتحرش بهم جنسياً في مكاتبهم، وقال متحدث باسم الشركة لـ Marketwatch إنه "يسعدنا أن CRD وافقت على تقديم شكوى معدلة تسحب بالكامل ادعاءاتها لعام 2021 التي تزعم حدوث مضايقات واسعة النطاق ومنهجية في مكان العمل في Activision Blizzard".



وأضافوا: "نحن نقدر أهمية القضايا التي تتناولها هذه الاتفاقية ونحن ملتزمون بالتنفيذ الكامل لجميع الالتزامات الجديدة التي تعهدنا بها كجزء منها. نحن ملتزمون بضمان سياسات وممارسات التعويضات والترقية العادلة لجميع موظفينا، وسنواصل جهودنا فيما يتعلق بإدراج المرشحين المؤهلين من المجتمعات الممثلة تمثيلا ناقصا في التواصل والتوظيف والاحتفاظ بهم."



وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة للموقع الإلكتروني إن إعلانها، الذي لا يتضمن أي إشارة إلى مزاعم التحرش الجنسي السابقة، إنما يتحدث إلى حد كبير عن نفسه فيما يتعلق بالطبيعة التاريخية لاتفاقية التسوية هذه التي تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليون دولار، والتي ستجلب الإغاثة والتعويض المباشر إلى النساء اللاتي تضررن من الممارسات التمييزية للشركة."



وكما لاحظت صحيفة وول ستريت جورنال عندما أبلغت عن التسوية، مهدت هذه الدعوى القضائية الطريق أمام مايكروسوفت للاستحواذ على المطور، بعد ظهور تقارير تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard Bobby Kotick منع مزاعم التحرش الجنسي داخل الشركة من الوصول إلى مجلس إدارتها، انخفضت أسهم المطور، مما أعطى Microsoft فرصة لتقديم صفقة، وتم الانتهاء من عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 68.7 مليار دولار في أكتوبر بعد ما يقرب من عامين من التنافس مع الجهات التنظيمية التي تحاول منع عملية الشراء.
















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