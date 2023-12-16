واتساب يبدأ فى طرح واجهة جديدة لمستخدمى أندرويد.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) قدم واتساب مؤخرًا القدرة على تثبيت رسائل متعددة في الدردشة، وبحسب موقع TOI الهندى، فقد بدأ تطبيق المراسلة الشهير الآن في طرح تخطيط جديد لشكل تحديثات الحالة، فوفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، بدأ التطبيق المملوك لـ Meta في طرح تخطيط متجدد لرأس تحديثات الحالة.

ويتوفر التصميم الجديد حاليًا فقط لمختبري الإصدار التجريبي من Android ويحتاج المستخدمون إلى تثبيت أحدث اصدار للوصول إلى الميزة، ووفقًا للتقرير، يقوم واتساب بطرح زرين إضافيين في رأس تحديثات الحالة لتحديد مختبري النسخة التجريبية: رمز الكاميرا وأيقونة القلم الرصاص.

وتوفر هذه الأزرار للمستخدمين اختصارات مبسطة ومعاصرة، مما يسمح لهم بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والنصوص بسهولة كتحديثات الحالة مع جهات الاتصال الخاصة بهم، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة.

وبحسب التقرير "في السابق، كان تطبيق واتساب يضم زرين لإجراءات عائمة لتسهيل مشاركة المحتوى في الحالة، ومع ذلك، مع إدراج القنوات في علامة التبويب "التحديثات"، أصبحت هذه الأزرار العائمة أقل تماسكًا، ومن خلال دمج أيقونات الكاميرا والقلم الرصاص في رأس تحديثات الحالة، نعتقد أن واتساب يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال الحفاظ على مظهر أكثر نظافة وتنظيمًا.

واتساب يطلق ميزة تنبيهات القنوات

قدم واتساب مؤخرًا ميزة تنبيهات القنوات لمختبري النسخة التجريبية، ووفقًا لـ WABetaInfo، تم توفير هذه الميزة لمختبري الإصدار التجريبي من Android في تحديث الإصدار 2.23.26.6 من التطبيق.

تهدف ميزة تنبيهات القناة إلى تحسين تجربة المستخدم لمسؤولي القناة من خلال تقديم تحديثات في الوقت الفعلي حول حالة قنواتهم، لا سيما فيما يتعلق بأي تعليق.

باستخدام هذه الميزة، يمكن للمسؤولين تلقي إشعارات حول الانتهاكات المحتملة لسياسات واتساب. علاوة على ذلك، يتوفر للمسؤولين خيار بدء مراجعة تعليقهم مباشرةً من خلال شاشة تنبيهات القناة.



