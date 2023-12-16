استوديو Naughty Dog يلغى طرح لعبة The Last Of Us متعددة اللاعبين

MENAFN - Youm7) أعلن Naughty Dog، الاستوديو الذي قام بتطوير لعبة The Last of Us ، أنه قرر إيقاف تطوير لعبة The Last of Us Online، وقال في بيان "نحن ندرك أن العديد منكم كانوا يتوقعون أخبارًا حول المشروع الذي أطلقنا عليه اسم The Last of Us Online، لا توجد طريقة سهلة لقول ذلك: لقد اتخذنا قرارًا صعبًا للغاية بإيقاف تطوير تلك اللعبة.

وكان الاستوديو قد وصف سابقًا اللعبة متعددة اللاعبين بأنها "تجربة جديدة وجديدة" متجذرة في شغفهم بتقديم قصص وشخصيات وأسلوب لعب مذهل، ويقول مطورو The Last of Us إن فريق العمل كان "متحمّسًا للاتجاه الذي كنا نتجه إليه"، وكان لديه رؤية واضحة للمشروع، وقام بالفعل بتحسين طريقة اللعب، ومع ذلك، عندما بدأوا في تسريع الإنتاج، أصبح من الواضح أنهم قضموا أكثر مما يستطيعون مضغه.

في عام 2022، شارك الاستوديو بعض المفاهيم الفنية من مشروعه القادم، لكنهم لم يقدموا أي تحديثات مهمة منذ ذلك الحين، ومع ذلك، بعد مرور عام، لم يكن هناك أي تحديث، وبعد عرض PlayStation Showcase في مايو، اعترف الاستوديو أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للعمل عليه ولم يتمكنوا من تقديم التفاصيل بعد.

بعد فترة وجيزة، ذكرت بلومبرج أن الاستوديو أعاد تعيين المطورين الذين كانوا يعملون في المشروع لفرق أخرى وكان يعيد النظر في جدواه، وأدركت الشركة أنه "لإصدار ودعم The Last of Us Online، سيتعين علينا وضع جميع موارد الاستوديو لدينا لدعم محتوى ما بعد الإطلاق لسنوات قادمة، مما يؤثر بشدة على تطوير ألعاب اللاعب الفردي المستقبلية"، "لذا، كان أمامنا طريقان: أن نصبح استوديو ألعاب للخدمة المباشرة فقط أو نستمر في التركيز على الألعاب السردية للاعب الواحد التي حددت تراث Naughty Dog"، واختار الأخير.

وأصدرت شركة Naughty Dog لتطوير الألعاب لعبة“The Last of Us” عام 2013 حصرياً لجهاز PlayStation 3، وصدرت تكملة للعبة“The Last of Us Part II” عام 2020، والآن“The Last of Us” "الجزء الثاني Remastered" لجهاز PS5 من المقرر إصداره في يناير 2024.

ويقول الاستوديو أنه يعمل على أكثر من عنوان جديد للاعب واحد وسيشارك المزيد من التفاصيل لاحقًا.