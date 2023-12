استوديو Naughty Dog يلغى طرح لعبة The Last Of Us متعددة اللاعبين

MENAFN - Youm7) أعلن Naughty Dog، الاستوديو الذي قام بتطوير لعبة The Last of Us ، أنه قرر إيقاف تطوير لعبة The Last of Us Online، وقال في بيان "نحن ندرك أن العديد منكم كانوا يتوقعون أخبارًا حول المشروع الذي أطلقنا عليه اسم The Last of Us Online، لا توجد طريقة سهلة لقول ذلك: لقد اتخذنا قرارًا صعبًا للغاية بإيقاف تطوير تلك اللعبة.

وكان الاستوديو قد وصف سابقًا اللعبة متعددة اللاعبين بأنها "تجربة جديدة وجديدة" متجذرة في شغفهم بتقديم قصص وشخصيات وأسلوب لعب مذهل، ويقول مطورو The Last of Us إن فريق العمل كان "متحمّسًا للاتجاه الذي كنا نتجه إليه"، وكان لديه رؤية واضحة للمشروع، وقام بالفعل بتحسين طريقة اللعب، ومع ذلك، عندما بدأوا في تسريع الإنتاج، أصبح من الواضح أنهم قضموا أكثر مما يستطيعون مضغه.

في عام 2022، شارك الاستوديو بعض المفاهيم الفنية من مشروعه القادم، لكنهم لم يقدموا أي تحديثات مهمة منذ ذلك الحين، ومع ذلك، بعد مرور عام، لم يكن هناك أي تحديث، وبعد عرض PlayStation Showcase في مايو، اعترف الاستوديو أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للعمل عليه ولم يتمكنوا من تقديم التفاصيل بعد.

بعد فترة وجيزة، ذكرت بلومبرج أن الاستوديو أعاد تعيين المطورين الذين كانوا يعملون في المشروع لفرق أخرى وكان يعيد النظر في جدواه، وأدركت الشركة أنه "لإصدار ودعم The Last of Us Online، سيتعين علينا وضع جميع موارد الاستوديو لدينا لدعم محتوى ما بعد الإطلاق لسنوات قادمة، مما يؤثر بشدة على تطوير ألعاب اللاعب الفردي المستقبلية"، "لذا، كان أمامنا طريقان: أن نصبح استوديو ألعاب للخدمة المباشرة فقط أو نستمر في التركيز على الألعاب السردية للاعب الواحد التي حددت تراث Naughty Dog"، واختار الأخير.

وأصدرت شركة Naughty Dog لتطوير الألعاب لعبة“The Last of Us” عام 2013 حصرياً لجهاز PlayStation 3، وصدرت تكملة للعبة“The Last of Us Part II” عام 2020، والآن“The Last of Us” "الجزء الثاني Remastered" لجهاز PS5 من المقرر إصداره في يناير 2024.

ويقول الاستوديو أنه يعمل على أكثر من عنوان جديد للاعب واحد وسيشارك المزيد من التفاصيل لاحقًا.