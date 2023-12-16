Sunday, 17 December 2023 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيفية استرداد أموالك فى لعبة The Day Before؟

12/16/2023 11:22:09 PM
(MENAFN- Youm7) كانت لعبة The Day Before عبارة عن لعبة إطلاق نار على الزومبى تم الترويج لها كثيرًا، والتي تم إطلاقها على Steam فى 7 ديسمبر، بعد تأخيرات متعددة.



لكن بعد أربعة أيام، أعلن Fntastic الاستوديو الذي يقف وراء هذه اللعبة المثيرة للجدل، فجأة عن إغلاقه لأن هذه اللعبة التي تبلغ قيمتها 40 دولارًا "فشلت ماليًا"، على الرغم من أنها باعت على ما يبدو أكثر من 200 ألف نسخة قبل استرداد الأموال، وفقًا لموقع PC Gamer.



وأضافت Fntastic، التي قامت منذ ذلك الحين بإزالة جميع مقاطعها الترويجية الواعدة من قناتها على يوتيوب : "لقد بذلنا كل ما في وسعنا، ولكن لسوء الحظ، أخطأنا في تقدير قدراتنا".



اللاعبون الذين دفعوا ثمن الوصول المبكر الكارثي غاضبون بشكل مفهوم، ولحسن الحظ يوفر Steam فترة أسبوعين لطلبات استرداد الأموال، طالما تم لعب اللعبة لمدة تقل عن ساعتين فقط.



حتى لو كنت، لسبب ما، قد لعبت The Day Before لأكثر من ساعتين، فمن المحتمل أن Steam ستظل تحترم استرداد أموالك، كما اقترح إعلان من الناشر Mytona.



ويبدو أيضًا أن عددًا من التعليقات تؤكد أن هؤلاء اللاعبين تمكنوا من استرداد أموالهم، على الرغم من أنهم شقوا طريقهم خلال اللقب المخيب للآمال لأكثر من ساعتين.



ويمكن للاعبين الذين يرغبون في استراداد أموالهم القيام بذلك من خلال التوجه إلى Steam Help، وانتقل إلى "المشتريات"، واضغط على "اليوم السابق"، ثم ضمن "ما المشكلة التي تواجهها مع هذا المنتج؟" القسم، اختر السبب الذي تراه مناسبًا (ربما "طريقة اللعب أو مشكلة فنية" في هذه الحالة) لمتابعة طلب استرداد الأموال .
















MENAFN16122023000132011024ID1107609235

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث