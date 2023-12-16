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ود مدني تشهد فتح جبهة جديدة في حرب السودان والآلاف يفرون منها

12/16/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال شهود إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية اشتبكت مع الجيش خارج مدينة ود مدني بوسط السودان امس في هجوم فتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، مما دفع الآلاف إلى الفرار.
وأظهر تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا من الناس وهم يجمعون أمتعتهم ويغادرون ود مدني سيرا على الأقدام، وكان الكثيرون منهم قد لجأوا إلى المدينة هربا من العنف في العاصمة الخرطوم.
وقال أحمد صالح (45 عاما) لـ «رويترز» عبر الهاتف «الحرب تبعتنا إلى مدني، لذا أبحث عن حافلة حتى أتمكن أنا وعائلتي من الفرار». وأضاف «نعيش في الجحيم ولا يوجد أحد لمساعدتنا»، مشيرا إلى أنه يعتزم التوجه جنوبا إلى ولاية سنار.
وقال شهود إن الجيش السوداني، الذي يسيطر على المدينة منذ بداية الصراع، شن ضربات جوية على قوات الدعم السريع شرقي المدينة، وهي عاصمة ولاية الجزيرة، في إطار محاولته صد الهجوم.
وأضاف الشهود أن قوات الدعم السريع ردت بالمدفعية وشوهدت تعزيزات تابعة لها تتحرك في اتجاه القتال.
وقال سكان إن مقاتلي قوات الدعم السريع شوهدوا أيضا في قرى شمالي وغربي المدينة خلال الأيام والأسابيع الماضية.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «أحث قوات الدعم السريع على الامتناع عن شن الهجمات، وأحث جميع الأطراف على حماية المدنيين بأي ثمن. ستتم محاسبة مرتكبي (أعمال) الإرهاب».
وعلى جبهة أخرى، تحدث ناشطون عن تجدد الاشتباكات بعد هدوء نسبي على مدى أسابيع في محيط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

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