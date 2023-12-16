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حرب غزة على شراستها وتقدم حظوظ استئناف مفاوضات الهدنة بعد اعتراف إسرائيل بقتل 3 من الرهائن

12/16/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الثاني والسبعين، تقدمت حظوظ استئناف مفاوضات التوصل إلى هدنة جديدة في غزة، بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي بأنه قتل ثلاثة من المحتجزين لدى حركة حماس خلال قصفه قطاع غزة ما أثار استياء ذوي الأسرى الإسرائيليين الذين يطالبون حكومة بنيامين نتنياهو بجعل الإفراج عنهم أولوية على الحرب.
ومما زاد في مأزق القيادة الإسرائيلية اعتراف الجيش بأن المحتجزين المقتولين في غزة كانوا يلوحون براية بيضاء ويخاطبونهم بالعبرية، في منطقة تتعرض فيها قواته لكمائن، بحسب العناصر الأولية للتحقيق. وقال مسؤول عسكري للصحافيين إن الرهائن الثلاث الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و28 عاما ظهروا «على مسافة عشرات الأمتار من أحد مواقعنا» في حي الشجاعية بمدينة غزة.
وأوضح المصدر «لقد رآهم أحد الجنود عندما ظهروا. لم يكونوا يرتدون قمصانا وكانوا يحملون عصا عليها قطعة من القماش الأبيض. شعر الجندي بالخطر وأطلق النار، وقال إنهم إرهابيون. قتل اثنان» منهم.
وأضاف «على الفور أصيب شخص آخر وهرع إلى داخل المبنى»، مشيرا إلى أن الجنود بعد ذلك «سمعوا نداء استغاثة باللغة العبرية».
ومنذ الإعلان عن الحادثة تظاهرت عائلات وأنصار الرهائن في تل أبيب للمطالبة باتفاق فوري لإطلاق سراحهم.
وصعدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين ضغوطها على الحكومة، وطالبتها بـ«وقف القتال وبدء مفاوضات» مع حركة حماس لتأمين الإفراج عن من تبقى منهم. قالت نوام بيري ابنة المحتجز حاييم بيري «لا نتلقى سوى الجثث. نريد منكم وقف القتال وبدء مفاوضات».
وتحدث الجيش عن «حدث مأساوي» وقع في منطقة بقطاع غزة يواجه فيها جنوده «ضغوطا كبيرة» و«قتالا محتدما» و«كمائن عديدة».
وكان الثلاثة من بين الرهائن الـ 250 الذين احتجزتهم حماس خلال أثناء تنفيذها عملية طوفان الأقصى داخل إسرائيل في 7 أكتوبر وتحدثت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن اجتماع مسؤولين إسرائيليين وقطريين أمس بالنرويج في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار مقابل الافراج عن المحتجزين في غزة وتحرير أسرى فلسطينيين.
وتابعت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات، أن خلافات على الشروط المحتملة داخل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من بين العقبات البارزة التي تعرقل استئناف المفاوضات حول اتفاق تبادل جديد للمحتجزين.
وتسبب مقتل الرهائن في تسليط مزيد من الضوء على الطريقة التي تنفذ فيها إسرائيل هجومها البري والجوي الذي لم يتوقف منذ انتهاء الهدنة السابقة، تزامنا مع تواصل القتال العنيف.
وسقط العشرات بين قتيل وجريح، منهم 5 على الأقل قتلوا إثر غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وجويا استهدف حيي الشجاعية والزيتون شرقي القطاع، وامتد إلى باقي مناطق القطاع. وقالت قناة «الجزيرة» إن قوات الاحتلال دهست نازحين داخل خيامهم بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان وقتلت من فيها.
في غضون ذلك، شارك العشرات بينهم صحافيون أمس، في تشييع مصور قناة الجزيرة القطرية سامر أبو دقة في خان يونس، الذي قتل في غارة إسرائيلية يوم الجمعة.
وأقام المشيعون الصلاة على أبو دقة، وهو من مواليد عام 1978، في كبرى مدن جنوب القطاع. وسجي الجثمان مكفنا ووضعت عليه خوذته وسترته الواقية من الرصاص التي كتب عليها «صحافة».
وقالت والدة أبو دقة أم ماهر لـ «فرانس برس» إن «العمل في الصحافة خطير»، متهمة إسرائيل باستهداف الصحافيين «خاصة الذين يعملون مع الجزيرة». وحملت القناة الجيش الإسرائيلي «المسؤولية الكاملة» عن حياة أبو دقة بعيد الإعلان عن إصابته، مشيرة إلى أن «قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق الإسعاف» إليه. وبعد يوم على مقتل أبو دقة، أعلن في غزة عن مقتل الصحافي عاصم موسى في قصف إسرائيلي على خان يونس أيضا.
وحملت الشبكة القطرية إسرائيل مسؤولية مقتل مصورها في قطاع غزة، ودانت «الاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم».
إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن مدمرة أميركية مزودة بصواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون باليمن في البحر الأحمر أمس. وذكر البيان «نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «يو.إس.إس كارني» (دي.دي.جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاما جويا مسيرا تم إطلاقها كموجة طائرات مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن».

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