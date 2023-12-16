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التعاون الإسلامي الشيخ نواف الأحمد مثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار

12/16/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة آل الصباح الكرام وللكويت قيادة وحكومة وشعبا في المصاب الجلل بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا أن سموه، رحمه الله، مثل ركيزة من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في الكويت والمنطقة، وكان داعما قويا للعمل الإسلامي المشترك.
ودعا الأمين العام في بيان الله عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يرزق أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي جميل الصبر والسلوان.
وأشاد طه بخصال سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي كان أبا عطوفا على الجميع في الكويت بلد التضامن والدعم الإنساني وبما حققه سموه من إنجازات للكويت، داعيا الله أن يديم على الكويت وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء.

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