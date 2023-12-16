التعاون الإسلامي الشيخ نواف الأحمد مثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة آل الصباح الكرام وللكويت قيادة وحكومة وشعبا في المصاب الجلل بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا أن سموه، رحمه الله، مثل ركيزة من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في الكويت والمنطقة، وكان داعما قويا للعمل الإسلامي المشترك.
ودعا الأمين العام في بيان الله عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يرزق أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي جميل الصبر والسلوان.
وأشاد طه بخصال سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي كان أبا عطوفا على الجميع في الكويت بلد التضامن والدعم الإنساني وبما حققه سموه من إنجازات للكويت، داعيا الله أن يديم على الكويت وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء.
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