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أمين عام التعاون الخليجي ينعى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد شخصية حكيمة ومسيرة مفعمة بحب الوطن

12/16/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.
وقال البديوي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، وبأفئدة مليئة بالحزن والألم، ننعى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متوجهين إلى حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى أسرة الصباح الكريمة، والشعب الكويتي، والشعوب الخليجية قاطبة، بأحر التعازي، وأصدق عبارات المواساة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى».
وأضاف: «ونحن نبتهل إلى الباري عز وجل، داعين أن يغفر لفقيدنا، وفقيد الأمتين العربية والإسلامية - رحمه الله -، فإننا نستذكر مناقبه الحميدة، وما تمتع به من حنكة عميقة، وشخصية حكيمة، وتجلد جميل، وإنسانية نافَ بها وسما بسمو بيّنٍ لا يخفى على ذي بصر، وأجمع عليها العالم، لتتكلل ذكرى المغفور له بإذنه تعالى، بمسيرة مفعمة بعبق الحب الخالص الذي كنه لوطن وشعب، ومضى برضا الرحمن مرتغب، على العدل والإنصاف مستند، فوافته المنية ليترك خلفه ذكرى قائدا بادله شعبه وافر الحب والاحترام».
واختتم البديوي بالقول: «نرفع أكف الضراعة، إلى المولى العلي القدير، أن يرحم فقيدنا، ويغفر له، ويغمد روحه الطاهرة في جنات النعيم، وأن يلهمنا ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

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