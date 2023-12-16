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البرلمان العربي فقدنا رجلا من الأوفياء

12/16/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد البرلمان العربي أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا رجلا من رجالهما الأوفياء برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان عن خالص الحزن والأسى لوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع المغفور له بإذن تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
وشدد على أن الراحل كان قائدا حكيما دفع ببلاده نحو تحقيق نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
وأكد أن الفقيد كان له دور بارز في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وحرص على الأمن والسلم الدوليين.

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