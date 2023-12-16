أمين عام الجامعة العربية الأمير الراحل رمز للإنسانية السمحة

(MENAFN
- Al-Anbaa) القاهرة - هناء السيد
نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. وقال أبوالغيط بحسابه الرسمي على منصة «إكس»: خالص التعازي للكويت قيادة وحكومة وشعبا ولكل الأمة العربية في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد. وأدعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وشعبه الصبر والسلوان، فقيد الأمة رمز للإنسانية السمحة وستظل ذكراه راسخة في الوعي العربي.
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