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أمين عام الجامعة العربية الأمير الراحل رمز للإنسانية السمحة

12/16/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - هناء السيد
نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. وقال أبوالغيط بحسابه الرسمي على منصة «إكس»: خالص التعازي للكويت قيادة وحكومة وشعبا ولكل الأمة العربية في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد. وأدعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وشعبه الصبر والسلوان، فقيد الأمة رمز للإنسانية السمحة وستظل ذكراه راسخة في الوعي العربي.

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