القادة العرب والأجانب ينعون الراحل الكبير ويشيدون بمواقفه الإنسانية



البيت الأبيض: بايدن يعبّر عن أسفه لوفاة الفقيد الراحل الأمير سمو الشيخ نواف الأحمد

أردوغان يعزّي الشعب الكويتي: الأمير الراحل كان صديقاً مخلصاً وموثوقاً لتركيا

بوتين: الأمير الراحل كانت له مكانة كبيرة في الشرق الأوسط وعزز العلاقات الكويتية - الروسية

السيسي يُعلن الحداد 3 أيام: «الزعيم الفقيد» كان حكيماً في قيادته وقدم الكثير لبلاده

ملك الأردن يُعلن الحداد 7 أيام: كان زعيماً عروبياً وعرفناه صاحب نخوة وحكمة

سوناك: كان صديقاً عظيماً للمملكة المتحدة وسنتذكر باعتزاز جهوده لتعزيز الاستقرار في المنطقة

الرئيس الفلسطيني: خسرنا قائداً عربياً برحيل «فقيد الأمة الكبير» الذي دعم قضيتنا بإخلاص عمار الحكيم: نستذكر دور سموه الوسطي المعتدل في التعامل مع قضايا المنطقة



خديجة حمودة - مجدي عبدالرحمن هناء السيد ووكالات

نعى الزعماء العرب وقادة العالم ببالغ الحزن والأسى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مشيدين بمناقبه، وما قدمه من عطاء لوطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية ودول العالم قاطبة.

وقال «البيت الأبيض» إن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن أسفه لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وكتب في برقية عزاء إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، نشر نصها على موقع «الكرملين» الإلكتروني، «صاحب السمو، أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الذي كانت له مكانة كبيرة في الشرق الأوسط.

لقد فعل الكثير من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكويت وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية ـ الكويتية».

ونعت مصر سمو الأمير الراحل، وقال بيان رسمي على موقع الرئاسة «ينعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية، حريصا على شؤونها، حكيما في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية».

وأضاف البيان «تعلن جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان».

ونعى المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، الذي انتقل الى جوار ربه بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الكويت والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.

وفي سياق متصل، نعى د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية».

وقدم ملك الأردن عبدالله الثاني تعازيه بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الملك قوله «نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الأحمد.

كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل الأحمد ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز».

وأمر الملك عبدالله الثاني بإعلان الحداد على الفقيد الكبير في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام اعتبارا من السبت.

وقال بيان للديوان الملكي ان العاهل الأردني يؤكد وقوف المملكة الأردنية إلى جانب الكويت الشقيقة والشعب الكويتي العزيز في هذا الظرف الصعب.

ونقلت وكالة «بترا» عن الملكة رانيا العبدالله قولها «رحم الله الشيخ نواف الأحمد، المغفور له بإذن الله، بما عهدنا فيه من طيب وتواضع.. نعزي أنفسنا بفقيد الأمة العربية، صاحب الأيادي البيضاء والمواقف الإنسانية. وأشاطر أهلي في الكويت التي لها مكانة خاصة في قلبي أحزانهم بفقيدنا جميعا».

ونعى ولي عهد الأردن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وقال بحسابه على منصة «إكس»: «خالص عزائنا ومواساتنا للشعب الكويتي الشقيق بوفاة الشيخ نواف الأحمد.. اللهم تغمده بواسع رحمتك واجعل مثواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة «فقدنا برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائدا عربيا مخلصا ووفيا، كرس حياته لخدمة وطنه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، ضارعين إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحماته ورضوانه، وأن يحفظ الكويت الشقيقة، لتواصل مسيرة الإنجاز والخير والعطاء والمنعة، ولتبقى نموذجا مشرقا في محيطنا الإقليمي والعالم أجمع».

بدوره، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزنه لوفاة الفقيد الراحل، مقدما تعازيه للشعب الكويتي.

وقال في منشور على حسابه الشخصي في منصة «إكس»: «تلقيت اليوم ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أخي العزيز أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد. أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة.

بالنيابة عن شعبي، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الكويتي الصديق والشقيق. وسنتذكر دائما بالرحمة المرحوم الشيخ نواف الذي كان صديقا مخلصا وموثوقا لتركيا. كما أدعو الله عز وجل بالتوفيق لأخي الشيخ مشعل أمير الكويت».كذلك، أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن خالص تعازيه.وقال كيشيدا في رسالة نشرتها الحكومة «لقد شعرنا بحزن عميق عندما علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ نواف. بالنيابة عن حكومة وشعب اليابان أتقدم بأحر التعازي إلى حكومة وشعب الكويت».وأضاف «لقد أدى سمو الشيخ نواف الأحمد دورا مهما في بناء علاقات وثيقة مع الدول الأخرى وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط. كما كرس جهوده من أجل المصالحة الداخلية والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بحكمته وتسامحه الرائعين».وتابع قائلا «إن رحيل سمو الشيخ نواف لا يمثل خسارة كبيرة لشعب الكويت فحسب بل أيضا للمجتمع الدولي».كذلك، بعث الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.وجاء في نص برقية التعزية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، «ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد».وأضاف «باسمي وباسم الشعب العراقي نتقدم لسموكم ولأسرة الصباح وللشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم والعائلة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان».كما تقدم السياسي العراقي البارز ورئيس «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم بتعازيه في وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.وقال في منشور عبر حساباته في مواقع التواصل «إنا لله وإنا إليه راجعون، نتقدم للكويت الجارة والشقيقة حكومة وشعبا بأسمى آيات العزاء والمواساة لرحيل أميرها سمو الشيخ نواف الأحمد، وإذ نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، نستذكر دوره الوسطي المعتدل في التعامل مع أغلب الملفات والقضايا الحيوية بالمنطقة والعالم لاسيما العربية والإسلامية منها، من منطلق سمح ونظرة مسؤولة وموقف بعيد عن الانفعال والتشنج. حفظ الله الكويت الشقيقة وجميع شعوبنا العربية والإسلامية من كل شر، ووحد كلمتنا على الخير والمحبة».وأعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تعازيه إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن رئيسي قدم تعازيه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعـل الأحمــــد وأســـرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت.وابتهل رئيسي إلى الباري عز وجل بأن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أسرة آل الصباح الكرام الصبر والسلوان.من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن تعازيه لشعب وحكومة الكويت، سائلا لسمو الأمير الراحل المغفرة والرحمة وللشعب الكويتي «النجاح والعزة والأمن».ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس «فقيد الأمة الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد».وقال عباس «إن فلسطين خسرت برحيله قائدا عربيا، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية، والى جانب شعبنا، وحقوقه المشروعة بكل إخلاص».وتقدم الرئيس الفلسطيني «بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وللحكومة، والشعب الكويتي، باسم دولة فلسطين وشعبها، وباسمه شخصيا»، سائلا الله عز وجل أن يمن على الفقيد الكبير بواسع برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.هذا، وأعلنت بريطانيا تنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية حدادا على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، فيما أعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك عن بالغ حزنه لوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وقال إن «سمو الأمير الراحل كان صديقا عظيما للمملكة المتحدة وسنتذكر باعتزاز كل ما فعله من أجل علاقتنا الثنائية وعمله لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط»، متقدما بخالص تعازيه إلى الكويت حكومة وشعبا وإلى أسرة آل الصباح الكرام.وأعرب رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار عن تعازيه وحزنه الشديد لوفاة سمو الأمير الراحل، مؤكدا مساندة باكستان لأسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت في هذا الوقت الحزين، مذكرا بمآثر سموه ومساهماته القيمة في تعزيز العلاقات بين الكويت وباكستان.