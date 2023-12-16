دول الخليج تنعى الفقيد وتشيد بمناقب القائد الحكيم



خادم الحرمين وولي عهده: السعودية وشعبها يشاركون الكويت أحزانها برحيل صاحب المسيرة الحافلة بالإنجاز والعطاء

محمد بن زايد: الراحل الكبير كان قائداً حكيماً قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك

سلطان عُمان: الأمير الراحل كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية ورفعة وازدهار الكويت

محمد بن راشد معزياً أهل الكويت وآل الصباح: خدم وطنه ستة عقود وأدى أمانته بكل إخلاص وحطّ رحاله عند غفور كريم

أمير قطر: الأمتان العربية والإسلامية فقدتا قائداً حكيماً اتسمت سياسته بالإخلاص لوطنه وشعبه والحرص على تعزيز الترابط الخليجي المشترك

ملك البحرين: كان رحمه الله قائداً كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها وخدمة الإنسانية

منصور بن زايد: رحل بعد حياة زاخرة قضاها في خدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية.. رحم الله الفقيد الكبير

حكام الإمارات: رمز وطني كرّس حياته من أجل نهضة الكويت ومسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء صلاة الغائب على روح الفقيد في الحرمين الشريفين وجميع مساجد الإمارات عقب صلاة ظهر اليوم

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن بالغ الحزن بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «واس» جاء فيه: «تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته».وأعربا «عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل الصباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة سمو الشيخ نواف الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء».وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن «المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون».وقد أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صدور التوجيه الكريم بإقامة صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بعد صلاة الظهر اليوم الأحد.دعم العمل الخليجي المشترككذلك نعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ببالغ الحزن والأسى أخاه أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.ودعا سمو الشيخ محمد بن زايد في بيان رسمي صادر عن ديوان الرئاسة المولى عز وجل، أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.وذكر البيان أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أمر بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أمس السبت، وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والسفارات والبعثات الديبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج.وقال رئيس الإمارات في منشور خاص على حسابه بمنصة «إكس»: «رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل. لقد كان الراحل الكبير قائدا حكيما قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك».من جانبه، نعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الأمير الراحل.وقال سمو الشيخ محمد بن راشد في حسابه الرسمي على منصة (إكس): «عزاؤنا لأهلنا في الكويت.. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح.. خدم وطنه ستة عقود.. وأدى أمانته بكل إخلاص.. وحط رحاله عند غفور كريم.. نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».بدوره، قال صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي في منشور على حسابه في منصة «إكس»: خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام وأهلنا الشعب الكويتي الشقيق في وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بعد حياة زاخرة قضاها في خدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية.. رحم الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته».الإخلاص للوطنوقد أعلنت قطر الحداد ثلاثة أيام على وفاة سمو الأمير الراحل.وأكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير قطر في بيان: «ان الأمتين العربية والإسلامية قد فقدتا برحيل المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائدا حكيما اتسمت سياسته بالإخلاص لوطنه وشعبه والحرص على تعزيز الترابط الخليجي المشترك والتفاني في مناصرة القضايا المحورية لأمتيه العربية والإسلامية ودعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم».ودعا أمير قطر الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.وقال الأمير تميم في منشور على حسابه الرسمي، في منصة «اكس»: تعازينا الصادقة لأخي الشيخ مشعل الأحمد وللكويت حكومة وشعبا في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح. نشاطر الكويت وأهلها أحزانهم في هذا المصاب الأليم، إنا لله وإنا إليه راجعون».وأمر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بإعلان الحداد في الدولة وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية، إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وبعث الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ببرقية تعزية مماثلة.خدمة الأمةوأعلنت سلطنة عمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص مدة ثلاثة أيام ابتداء من أمس.جاء ذلك في بيان أصدره البلاط السلطاني أكد خلاله تلقي السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان «بتأثر وحزن بالغين نبأ وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية ورفعة وازدهار الكويت».وأشار البيان إلى أن سلطان عمان أصدر أوامره بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام، معربا عن مشاركة السلطنة قيادة وحكومة وشعبا الأشقاء في الكويت أحزانهم في مصابهم الجلل «وأن يتغمد الله سبحانه وتعالى الفقيد بفيض رحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يمد عائلته الكريمة وشعب الكويت الشقيق بجميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».عمر حافل بالعطاءوفي البحرين، نعى جلالة الملك حمد بن عيسىآل خليفة، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وأعلنت مملكة البحرين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم بناء على أمر الملك.ونعى الديوان الملكي البحريني بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه: ينعى ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وقد كان، رحمه الله، قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت العزيز.إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم، لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.بصمة عربية وإسلاميةوقد نعى حكام الإمارات الراحل، حيث عبر سمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.وقال «ننعى المغفور له بإذن الله سمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عموم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق».كذلك نعى سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية فجعت بوفاة قائد من قادتها المرموقين بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة، وطنه، وأمتيه العربية والإسلامية، وفقدت الكويت رمزا وطنيا خالدا كرس حياته من أجل نهضتها وأسهم في تعزيز مكاناتها إقليميا ودوليا.وتقدم حاكم عجمان بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب الكويت الشقيقة ولآل الصباح الكرام، في الفقيد الكبير، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.بدوره، نعى سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ببالغ الحزن والأسى الأمير الراحل. وقال «برحيل فقيد الكويت الكبير صاحب السمو الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح فقدت الأمتان العربية والإسلامية أحد ابرز القادة الذين تركوا بصمة واضحة المعالم على الصعيد العربي والدولي لأكثر من نصف قرن. وقد كان الراحل أخا وصديقا مميزا للإمارات حيث أسهم بتفان وإخلاص في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي».ودعا الشيخ حمد بن محمد الشرقي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.وأعرب سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عن بالغ الحزن والأسى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.وأصدر ديوان حاكم أم القيوين بيانا جاء فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر سخره لخدمة وطنه وشعبه.وتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق، وتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.ونعى سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ببالغ الحزن والأسى الفقيد الكبير، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.وقال في بيان «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد، أمير الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، تاركا خلفه إرثا حافلا بالعطاء والعفو والتواضع».وتقدم حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب الكويت الشقيقة، ولآل الصباح الكرام، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الكويت وأهله وذويه جميل الصبر والسلوان.وقد أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من أمس، وتنكيس الأعلام على جميع الدوائر المحلية في الإمارة.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) انه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يعلن ديوان الرئاسة عن إقامة صلاة الغائب على روح الفقيد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد اليوم بعد صلاة الظهر في جميع مساجد الدولة.