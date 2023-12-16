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سيرة عطرة وجهود مشهودة

12/16/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية برحيل قائدنا وأميرنا سمو الشيخ نواف الأحمد، طيب اللـه ثراه، قامة كبيرة أسهمت أعـمالها الطيبة وسيرتها العطرة وجـــهودها في خدمة الكويت وأهلها والعــرب والمسلمين في حفر هذا الاسم بحروف من نور في ميدان الحكم الرشيد والخير الذي طال الجميع.
إن المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «رحمه الله»، مثال طيب للحاكم الذي كان يراعي ضميره في كل كبيرة وصغيرة، كما كان متواضعا محبا للجميع، ولقد جاء فقده علينا بمنزلة الصدمة، التي جعلتنا جميعا في حزن شديد، حيث إن مكانته العربية والعالمية كانت كبيرة، وكان قريبا من كل الأحداث العربية، ومساندا لكل محتاج.
كذلك كان الأمير الراحل، رحمه الله، من الشخصيات الكويتية التي لها دور فاعل في نهضة الكويت، من خلال مناصبه التي تقلدها ونجح في قيادة دفتها، إلى أن أصبح أمير الكويت.
وأمام هذا المصاب لا نستطيع إلا أن نقول (إنا لله وإنا إليه راجعون). اللهم تغمد الفقيد برحمتك الواسعة وأسكنه فسيح جناتك، وامنح أهله وذويه وأحبابه الصبر والسلوان.

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