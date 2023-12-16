أمير العفو.. لدار العفو

رحل أمير العفو والد الجميع سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، القلب الكبير الذي وفى بالعهد بمدة لم تتجاوز الثلاث سنوات استطاع، رحمه الله، معالجة الكثير من الملفات الشعبية التي كانت تهم الكويتيين، وها نحن ننعى سمو الشيخ نواف الأحمد وفي العين قذى وفي الحلق شجى لفقده، ولله ما أعطى ولله ما أخذ.. وبدوري أتقدم بالتعازي من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي بوفاة فقيدنا الغالي، رحمه الله، و(إنا لله وإنا اليه راجعون).

لقد تعهد والدنا الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالإصلاح السياسي والمحافظة على الأمن والسلم وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

ومن موقعه حاكما للكويت، عرف عهده بالعهد الجديد الذي اتسم بإلزام السلطتين بمواد الدستور ومباني القانون تحت مبنى الثوابت الوطنية بالتعاون والعمل المخلص الجاد تجاه الكويت والكويتيين، وفي عهده الميمون كان هو «أمير العفو» الذي أثقل كفتي الميزان بالفرصة الوطنية من أبناء الكويت من المسجونين بقضايا أصحاب الرأي. وفي الملفات الأمنية الأخرى، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين.

ومن حكمته وعدله بسط على الرعية جو الاستقرار والأمن الداخلي، ولا ننسى رعايته وتوجيهه لمؤسسات وأجهزة الدولة إلى العمل على تأهيل الشباب الكويتي بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية، لتصبح الكويت في المرتبة الأولى عربيا والـ 27 عالميا في مؤشر تنمية الشباب لعام 2021 من أصل 181 دولة.

وفي عهده صنفت الكويت في خانة تنمية الشباب العالية جدا، وهو التصنيف الأعلى عالميا، حسب قراءتي للأخبار الرياضية وتضم هذه القائمة 34 دولة فقط، من بينها الكويت واليابان وفرنسا.

جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي عام 2022 أشار إلى تحقيق القفزة الأعلى بين دول الخليج من حيث النمو الاقتصادي الذي بلغ 8.7%، وزيادة الرصيد المالي للكويت خلال عام 2023 بنحو 29.1%، مقابل 23% في عام 2022، و16.3 في عام 2021، وفق التقارير الاقتصادية المنشورة.

هذا بالإضافة إلى غير ذلك من التقارير ومنها تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أصدر في أواخر عام 2021 تقريرا إحصائيا يتضمن أبرز المؤشرات الإحصائية التي تعكس الإنجازات التي حققتها الكويت في مسيرتها التنموية، ونواح حياتية أخرى سارت في عهده نحو الإصلاح.

لقد رحل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي سار على درب حكامنا الراشدين الحكماء في الحكم والقيادة وعلى درب توحيد الصف الوطني والحفاظ على الشعب الكويتي، وعمل على ذلك مناشدا وناصحا وموجها للسلطتين والشعب.

رحم الله أمير العفو الذي غادرنا إلى دار العفو، و(إنا لله وإنا اليه راجعون).





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