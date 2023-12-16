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عظّم الله أجركم في فقيد الأمة

12/16/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فقدت الكويت أمس قائدها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ليترجل فارس التسامح والصفح والعفو عن جواده إلى دار الآخرة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
وفي هذا المقام نتقدم بخالص العزاء والمواســـاة إلى صاحب السمو الأمــير الشـــيخ مشعل الأحمد وإلى الأســرة الحاكمة والى الشعب الكويتي الوفي بهذا المصاب الجلل.
خبر وفاة والدنا الشيخ نواف الأحمد فجعنا جميعا وجاء صدمة حينما انقطع الإرسال وتم بث آيات من القرآن الكريم على التلفزيون الرسمي للدولة، وبعدها خرج وزير شؤون الديوان الأميري في بيان ينعى فيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويعلن خبر وفاته الذي تناقلته وسائل الإعلام الخليجية التي بدورها استعرضت سيرة المغفور له بإذن الله تعالى.
وقد خيمت أجواء الحزن على الكويت التي بكت لفراق حاكمها المخلص لدينه وشعبه والذي سخر حياته لخدمة الكويت دائما، ففقيدنا رحمه الله كان يوجه الحكومة برعاية المواطن الكويتي وتقديم كل الخدمات التي تسهل عليهم.
كما كان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف طيب الله ثراه صاحب أيادي بيضاء في فعل الخير، حيث نجده دائما أول من يهب كزعيم وحاكم لتقديم العون للمحتاجين ومساعدة المنكوبين في مختلف بقاع الأرض، وكان آخرها جسر الإغاثة للأشقاء في غزة.
كــذلك لا ننسى دوره الكبير والمكمـــل لدور المغفور له الشيخ صـــباح الأحمد، طيب الله ثراه، في الوساطة الخليجية التي انتهت بلم الشمل الخليجي في عهده، وكذلك العـــفو الذي شمل بكرمه أبناء الكويت الذين جمعهم بأسرهم، رحمه الله.
عظّم الله أجركم في فقيد الأمة، وإلى جنات الخلد يا أبا فيصل.


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