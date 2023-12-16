عظّم الله أجرك يا كويت

عــظم الله أجركم يا أهل الكويت في فقيدكم الغالي أمير العفو سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وغفر له، بعد عدة سنين من العطاء للكويت ولشعبها ولجميع الدول المجاورة والمحتاجة.

وقد تمت تزكية المغفور له منذ عام 2006 من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمهما الله، ليكون وليا للعهد، وبعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد عقد مجلس الوزراء الكويتي جلسة استثنائية في نفس اليوم وأعلن خلالها المناداة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للكويت في 29 سبتمبر 2020.

وتقلد المغفور له الشيخ نواف الأحمد العديد من المناصب السياسية والوزارية بداية منذ كان محافظا لحولي في عام 1962 ولمدة 16 عاما ثم وزيرا للداخلية عام 1978 ووزيرا للدفاع عام 1988.

وعند تشكيل اول حكومة كويتية بعد تحرير الكويت عام 1991 تم تكليفه بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ثم أصبح نائبا لرئيس الحرس الوطني في عام 1994 قبل تولي منصب وزير الداخلية من جديد في عام 2003 إلى أن تمت تزكيته وليا للعهد في عام 2006.وقد حملت مسيرته العديد من الإنجازات التي منها الإسهام في دعم وبناء التكامل الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والعمل على ترغيب الشباب الكويتي في الانخراط في سلك الشرطة والعمل الإداري بوزارة الداخلية لتطوير العمل والعمل بسياسة الإحلال فيها والاستفادة من طاقات الشباب لضخ الدماء الجديدة بالوزارة. وقام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وغفر له، بإنشاء إدارة شؤون المختارين وإدارة شؤون الانتخابات.ولا أنسى عندما كنا نذهب إلى صلاة التراويح وقيام الليل في رمضان في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق فقد كان شديد التواضع ودائما في مقدمة مستقبلي المصلين جميعا دون استثناء والكرم والحفاوة لجميع المصلين، بالإضافة إلى تأمين الأمن والطمأنينة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الميدانية لتوفير كل سبل الأمن للجميع، بالإضافة إلى أنه كان يتقدم جموع المصلين في قيام الليل والتراويح.إن رحيل الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وغفر له، يعد خسارة كبيرة للجميع، وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).