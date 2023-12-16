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فقيد الكويت.. مثال التواضع

12/16/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الكويت كلها في مصاب جلل أصابها برحيل أمير التواضع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله والشعب الكويتي الصبر والسلوان في هذا المصاب الذي أصاب بلدنا.
لقد فقدت الكويت أمير التواضع وحبيب الشعب، وإن الكلمات لتعجز عن التعبير كما ينبغي في هذا المصاب الجلل الذي أصاب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.
وقد جاء رحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مؤلما للجميع محليا وإقليميا ودوليا نظرا لما كان يشكله رحمه الله من أثر كبير في هذا العالم على الصعيد الإنساني الذي كان حاضرا في أي مناسبة أو أي حدث ويوصي بتقديم الدعم والعون كلما استدعت الحاجة أواقتضى الحدث هذه الضرورة.
لقد أفنى الفقيد حياته لخدمة أبناء وطنه من أي موقع أو مسؤولية تولاها. منذ بداية خروجه للحياة العملية وتوليه المسؤوليات التي أوكلت إليه، ففي كل صفحة من تاريخ الكويت كانت بصمات الفقيد حاضرة، فهو ذلك الحكيم المتأهب دوما لوقفة القائد الكبير مع أبناء وطنه. ومعظم المحطات الفاصلة في تاريخ البلاد كانت ترسو على شاطئ الثقة المتبادلة وتوفير الأمن والاطمئنان للشعب الكويتي.
إن مسيرة التنمية والنهضة في بلدي الكويت تشهد على ذلك الدور الكبير الذي ساهم فيه الأمير الراحل على جميع الأصعدة المحلية. ولقد أخذ الفقيد الراحل على عاتقه ترسيخ مبادئ أساسية في الكويت قوامها الاستقرار، جنبا إلى جنب مع مسيرة التنمية والنهضة الحقيقية في البلاد. كما سعى الراحل أيضا الى تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية بنجاح. وتغلب على أخطر التحديات التي واجهت البلاد، ورغم خطورة الوضع في منطقة يعلم الجميع مدى أهميتها بالعالم أجمع. لكن حكمة الفقيد حافظت على الاستقرار رغم التحديات، وكان هدفه الأساسي تجنيب الكويت أي مخاطر من أي نوع.
كما ركز الأمير الراحل، طيب الله ثراه، وأعطى الكثير من اهتمامه لمجلس التعاون الخليجي وترسيخ التعاون بين دوله لمواجهة أي مخاطر.
كما أن مسيرة الكويت استمرت بفضل الأسس الراسخة التي بنيت عليها الدولة ومؤسساتها، هذه هي القوة التي رغب فيها الفقيد الراحل لمجتمعه ومحيطه ودولته، والتي كان يوصي بها دائما لسمو ولي عهده والحكومات التي قام بتكليفها.
في الختام، نتقدم بأحر التعازي القلبية الحارة للأمتين العربية والإسلامية، والى الشعب الكويتي خاصة، وإلى أسرة آل الصباح الكرام على هذا المصاب الجلل.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه.


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