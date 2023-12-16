نواف الوَرَع.. وداعاً

(MENAFN
- Al-Anbaa) إن دولة الكويت الغالية والأسرة الحاكمة وجهان لعملة واحدة وموقع عليها من كل أطياف الشعب، فنحن وآل الصباح نكمل بعضنا البعض، كالبنيان المرصوص، وهذه الشجرة المباركة لم نر منها إلا الخير نحن ومن سبقنا من أجيال، وقد فارقنا بالأمس أميرنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، نواف الصلاح والتقى والعدل والورع، نواف المكارم الذي احتوى الشعب الكويتي في قلبه، فيا لروعتك وتواضعك وجلالك، وما أشبه الليلة بالبارحة، فبالأمس القريب فارقنا صباح الإنسانية ووجه الكويت الباسم، واليوم فارقنا نواف الخير والعطف والرحمة.
أعاننا الله على هذا المصاب الجلل وثبتنا على الحق واليقين، فوالدنا نواف، رحمه الله، أحببناه منذ صبانا وازداد حبه حباً في شبيبتنا وثبت اسمه في نياط القلب بعد أن تقدمت بنا السن، لذلك كان لخبر وفاته أثر بالغ في نفوسنا، والشيخ نواف الأحمد أسمى وأنبل من هذه السطور ولكنه جهد مقل، إن أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد وإن غاب جسدا فهو باق في ضمائرنا مكتوب اسمه بماء الذهب في قلب كل كويتي، ولله در القائل فقد عبر عما في نفوسنا ونحن نتجرع ألم فراق والدنا وأميرنا:
ذكرت أبا أروى فبت كأنني
بردِّ الهُمومِ الماضياتِ وَكيلُ
لكل اجتماع من خليلين فرقة
وكل الذي دون الممات قليل
وإن افتقادي واحدا بعد واحد
دليل على أن لا يدوم خليل
سنظل نتذكرك بكل خير ما هبت الصبا يا أميرنا الغالي، وسنظل نترحم عليك ما دمنا على ظهر هذه الدنيا الفانية، هذه الدنيا التي كم من عزيز غال فجعنا به فيها. فرحمك الله يا فقــيدنا الغالي رحمة واسعة وغفر لك.
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