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نواف الوَرَع.. وداعاً

12/16/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن دولة الكويت الغالية والأسرة الحاكمة وجهان لعملة واحدة وموقع عليها من كل أطياف الشعب، فنحن وآل الصباح نكمل بعضنا البعض، كالبنيان المرصوص، وهذه الشجرة المباركة لم نر منها إلا الخير نحن ومن سبقنا من أجيال، وقد فارقنا بالأمس أميرنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، نواف الصلاح والتقى والعدل والورع، نواف المكارم الذي احتوى الشعب الكويتي في قلبه، فيا لروعتك وتواضعك وجلالك، وما أشبه الليلة بالبارحة، فبالأمس القريب فارقنا صباح الإنسانية ووجه الكويت الباسم، واليوم فارقنا نواف الخير والعطف والرحمة.
أعاننا الله على هذا المصاب الجلل وثبتنا على الحق واليقين، فوالدنا نواف، رحمه الله، أحببناه منذ صبانا وازداد حبه حباً في شبيبتنا وثبت اسمه في نياط القلب بعد أن تقدمت بنا السن، لذلك كان لخبر وفاته أثر بالغ في نفوسنا، والشيخ نواف الأحمد أسمى وأنبل من هذه السطور ولكنه جهد مقل، إن أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد وإن غاب جسدا فهو باق في ضمائرنا مكتوب اسمه بماء الذهب في قلب كل كويتي، ولله در القائل فقد عبر عما في نفوسنا ونحن نتجرع ألم فراق والدنا وأميرنا:
ذكرت أبا أروى فبت كأنني
بردِّ الهُمومِ الماضياتِ وَكيلُ
لكل اجتماع من خليلين فرقة
وكل الذي دون الممات قليل
وإن افتقادي واحدا بعد واحد
دليل على أن لا يدوم خليل
سنظل نتذكرك بكل خير ما هبت الصبا يا أميرنا الغالي، وسنظل نترحم عليك ما دمنا على ظهر هذه الدنيا الفانية، هذه الدنيا التي كم من عزيز غال فجعنا به فيها. فرحمك الله يا فقــيدنا الغالي رحمة واسعة وغفر لك.

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