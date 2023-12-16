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رحل نواف الأحمد.. الزاهد التقي الأمين

12/16/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وذكراه وأسكنه فسيح جناته، وعلى رغم جلل المصاب وفداحة الخطب لا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا، فلله تعالى ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.
حين يتعلق الأمر برمز مثل فقيدنا قائد مسيرتنا أميرنا ووالدنا، فإن فقيدنا دخل التاريخ من بوابة قلوب الناس فقد اتفقت شعوب العالم على مواقفه وعطائه ولم تبخل عليه بالدمع الذي يذرف على الأحبة ولم يشغلها عن الترحم عليه مصائبها وانشغالاتها، إن فقيدنا من القيادات والزعامات التي مضرب مثل للحكمة والخير والعطاء وتجسيد القيم الإنسانية، وها نحن نستذكر جزءا من هذه المآثر الحميدة والسجايا الرفيعة للفقيد فإننا لا نملك إلا أن نسأل الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجزيه عن وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية خير الجزاء.
فقد عاش صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حياته زاهدا في الدنيا محبا لفعل الخير والعبادة وإرضاء الله عز وجل، والذي عرف عنه حبه للمساجد وتواجده بها، أحب الكويت وأهلها فأحبته الكويت وشعبها، كان نعم القائد الفذ الذي يخشى على مصلحة وطنه وشعبه صاحب سيرة عطرة قضاها في محبته لهذا البلد الطيب.
نسأل الله لوالدنا الأمير الراحل صاحب السمو ‫الشيخ نواف الأحمد الصباح الرحمة والمغفرة ونتقدم ببالغ من الحزن والأسى بخالص التعازي لعضيده ‫صاحب السمو الأمير الشيخ ‫مشعل الأحمد الجابر الصباح ولأبنائه وذريته ولأسرة آل الصباح والقيادة ولجميع أبناء ‫الشعب ‫الكويتي ولجميع الأمة العربية والإسلامية.
اللهم انه كان نعم القائد والأب الحنون الطيب فارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، أديت الأمانة وتركت خلفك حبا كبيرا في قلوبنا، رحمك الله وإلى جنات الخلد.

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