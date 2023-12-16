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أحلام الأفاعي (5)

12/16/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتهينا في المقال الرابع من «أحلام الأفاعي»، إلى أن هناك أكثر من مشروع يمثل تهديدا لقناة السويس، وعلى مصر الاستعداد لمواجهة نجاح أحدها أو بعضها.
حلم إنشاء قناة «بن جوريون» الذي يسعى الكيان الصهيوني لتفريغ غزة من أهلها لتحقيقه قد يكون «الأخطر»، لكنه تأكيدا ليس الوحيد، فقد رصدت الدراسات أكثر من 10 مشاريع تتم دراستها من دول متعددة سنرصد أهمها.
٭ «قناة بن جوريون» يتم الحديث عنها منذ سنوات طويلة دون تحرك على الأرض، لكن الوضع يختلف الآن بعد تدمير غزة وتهجير أهل شمالها إلى الجنوب، ولا يعلم سوى الله ما هو «القادم» لكن الأرض أصبحت ممهدة لإعادة تخطيط غزة لشق القناة من ميناء «إيلات» حتى البحر المتوسط.
٭ طريق بحر الشمال الذي تحلم به روسيا والصين والهند ليمتد بطول 5600 كيلومتر ويمر عبر 4 بحار ويراهن أصحاب الفكرة على تغير المناخ العالمي وذوبان الجليد أمام هذا الطريق، أو على الأقل يصبح أقل سماكة وقسوة، وقد قامت موسكو بتجربة بتسيير ناقلة غاز مسال عبر هذا الطريق استغرقت شهرا، وكان ذلك في سبتمبر الماضي ويمكن لهذا الطريق اختصار رحلة ناقلات النفط والبضائع بنسبة 50%، ورصدت 27 مليار دولار لإنشائه، وتدعي روسيا قدرتها على حل مشكلة كثافة الجليد في شهور الشتاء باستخدام أسطول متطور جدا من كاسحات الجليد.
٭ وفي 17 مايو الماضي وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني ابراهيم رئيسي اتفاقا لتمويل وبناء خط سكك حديدية إيراني كجزء من مشروع ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، ويبلغ طول الخط 162 كيلومترا، بين ميناء «آستارا» ومدينة «وشت» الإيرانية.
٭ في عام 2000 وقعت روسيا والهند وإيران على مشروع ممر للشحن يتضمن 3 مسارات برية وبحرية تعتمد على السكك الحديدية، ولاحقاً انضمت للاتفاق 14 دولة أخرى تتنقل بموجبه البضائع بين سان بطرسبرج ومومباي خلال 10 أيام فقط!
٭ وفي عام 2014 أطلقت الصين مشروع طريق الحرير البري الجديد ليصل بين شرق الصين وحتى لندن مرورا بوسط آسيا وأوروبا.
وفي 7 يوليو الماضي ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ان واشنطن تدرس خطة عرضها الكيان الصهيوني لإنشاء طريق بري يربط كل دول الخليج العربي وموانئها، عبر أراضي الأردن، يخصص لتصدير البضائع والتنقل السياحي مستغلين بداية إنشاء علاقات اقتصادية مع بعض دول المنطقة.
٭ وحتى العراق يدرس مشروعا يربط ميناء الفاو بموانئ الخليج العربي لنقل النفط والغاز إلى اوروبا عبر تركيا ويعتمد على خط سكك حديدية سريع لمسافة 1200 كيلومتر.
ورغم التأكيدات الحكومية المصرية أن قناة السويس مستعدة ولن تتأثر، فإن رئيس الهيئة أسامة ربيع أعرب عن «مخاوف» من إنشاء خط أنابيب يربط الإمارات وإيلات بحرا بعد استحواذ هيئة عربية على 33% من أسهم ميناء إيلات، مشيرا إلى أنه في حال تنفيذ المشروع ستقل حركة المرور في قناة السويس بحوالي 16%!
فكيف ستواجه مصر كل ذلك؟.. وما التكلفة؟ وهل ستتعارض المصالح أم تتكامل مع الأصدقاء.. والأشقاء؟
وغداً للحديث بقية إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
دعاء لفلسطين
اللهم يا رحمن يا رحيم اكشف غمة أهلنا في فلسطين وفرج كربهم وأغث لهفتهم وتول أمرهم.. وثبّت أقدامهم.. وتقبل شهداءهم.. إنك على كل شيء قدير.


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