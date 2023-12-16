أحلام الأفاعي (5)

(MENAFN
- Al-Anbaa) انتهينا في المقال الرابع من «أحلام الأفاعي»، إلى أن هناك أكثر من مشروع يمثل تهديدا لقناة السويس، وعلى مصر الاستعداد لمواجهة نجاح أحدها أو بعضها.
حلم إنشاء قناة «بن جوريون» الذي يسعى الكيان الصهيوني لتفريغ غزة من أهلها لتحقيقه قد يكون «الأخطر»، لكنه تأكيدا ليس الوحيد، فقد رصدت الدراسات أكثر من 10 مشاريع تتم دراستها من دول متعددة سنرصد أهمها.
٭ «قناة بن جوريون» يتم الحديث عنها منذ سنوات طويلة دون تحرك على الأرض، لكن الوضع يختلف الآن بعد تدمير غزة وتهجير أهل شمالها إلى الجنوب، ولا يعلم سوى الله ما هو «القادم» لكن الأرض أصبحت ممهدة لإعادة تخطيط غزة لشق القناة من ميناء «إيلات» حتى البحر المتوسط.
٭ طريق بحر الشمال الذي تحلم به روسيا والصين والهند ليمتد بطول 5600 كيلومتر ويمر عبر 4 بحار ويراهن أصحاب الفكرة على تغير المناخ العالمي وذوبان الجليد أمام هذا الطريق، أو على الأقل يصبح أقل سماكة وقسوة، وقد قامت موسكو بتجربة بتسيير ناقلة غاز مسال عبر هذا الطريق استغرقت شهرا، وكان ذلك في سبتمبر الماضي ويمكن لهذا الطريق اختصار رحلة ناقلات النفط والبضائع بنسبة 50%، ورصدت 27 مليار دولار لإنشائه، وتدعي روسيا قدرتها على حل مشكلة كثافة الجليد في شهور الشتاء باستخدام أسطول متطور جدا من كاسحات الجليد.
٭ وفي 17 مايو الماضي وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني ابراهيم رئيسي اتفاقا لتمويل وبناء خط سكك حديدية إيراني كجزء من مشروع ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، ويبلغ طول الخط 162 كيلومترا، بين ميناء «آستارا» ومدينة «وشت» الإيرانية.
٭ في عام 2000 وقعت روسيا والهند وإيران على مشروع ممر للشحن يتضمن 3 مسارات برية وبحرية تعتمد على السكك الحديدية، ولاحقاً انضمت للاتفاق 14 دولة أخرى تتنقل بموجبه البضائع بين سان بطرسبرج ومومباي خلال 10 أيام فقط!
٭ وفي عام 2014 أطلقت الصين مشروع طريق الحرير البري الجديد ليصل بين شرق الصين وحتى لندن مرورا بوسط آسيا وأوروبا.
وفي 7 يوليو الماضي ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ان واشنطن تدرس خطة عرضها الكيان الصهيوني لإنشاء طريق بري يربط كل دول الخليج العربي وموانئها، عبر أراضي الأردن، يخصص لتصدير البضائع والتنقل السياحي مستغلين بداية إنشاء علاقات اقتصادية مع بعض دول المنطقة.
٭ وحتى العراق يدرس مشروعا يربط ميناء الفاو بموانئ الخليج العربي لنقل النفط والغاز إلى اوروبا عبر تركيا ويعتمد على خط سكك حديدية سريع لمسافة 1200 كيلومتر.
ورغم التأكيدات الحكومية المصرية أن قناة السويس مستعدة ولن تتأثر، فإن رئيس الهيئة أسامة ربيع أعرب عن «مخاوف» من إنشاء خط أنابيب يربط الإمارات وإيلات بحرا بعد استحواذ هيئة عربية على 33% من أسهم ميناء إيلات، مشيرا إلى أنه في حال تنفيذ المشروع ستقل حركة المرور في قناة السويس بحوالي 16%!
فكيف ستواجه مصر كل ذلك؟.. وما التكلفة؟ وهل ستتعارض المصالح أم تتكامل مع الأصدقاء.. والأشقاء؟
وغداً للحديث بقية إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
دعاء لفلسطين
اللهم يا رحمن يا رحيم اكشف غمة أهلنا في فلسطين وفرج كربهم وأغث لهفتهم وتول أمرهم.. وثبّت أقدامهم.. وتقبل شهداءهم.. إنك على كل شيء قدير.
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