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المطبات ولوحات الإعلانات في ستاد عمان تعيق تدريبات القوى

12/16/2023 11:20:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- أكد مسؤولو ومدربو ألعاب القوى، إعاقة "المطبات" التي شيدت من قبل المسؤولين في ستاد عمان الدولي، ولوحات الإعلانات التي تشغل حارات من المضمار المخصص لتدريبات ومسابقات "أم الألعاب"، لخططهم التدريبية وتنفيذ التكنيك المخصص بكل مسابقة بشكل ناجح، مشيرين إلى استغرابهم من هذا الإجراء من دون استشارة اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، والإستئناس بآراء إداريي وفنيي "القوى" في هذا السياق.
ورد رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د. وليد رحاحلة على استفسارات "الغد" قائلا: "البنية التحتية للملاعب الرياضية التي تحتوي على مضمار ألعاب القوى جاهزيتها لا تتعدى 60 % في مخلف الملاعب الرسمية في أنحاء المملكة، وعاننينا كثيرا من اللوحات الإعلانية التي تشغل غالبا الحارتين الأولى والثانية من مضمار ستاد عمان الدولي، ما يدفعنا إلى استثمار الحارات الأخرى لإنجاز منافساتنا واختبارات اختيار عناصر المنتخب الوطني".
وعن المطبات المشيدة في بداية سباق 100م و200م، أجاب رحاحلة: "مطبات ليست بالمعنى الحرفي للكلمة، هي عبارة عن أكياس رملية توضع لتثبيت لوحات الإعلانات حول الملعب، وبالعادة ما نتخلص منها في المنافسات التدريبية، لكنها معيقة في تدريبات الأندية والمنتخبات الوطنية، وتؤثر على تكنيك التدريبات وتتسبب بالإصابات".
وأشار مدرب فريق يرموك البقعة أحمد المصري، إلى مدى تأثير هذه المطبات على سير تدريبات لاعبيه موضحا: "استغربنا من هذا الإجراء بتشييد مطبات على مضمار التدريبات والمسابقات لألعاب القوى، ومن دون سابق إنذار أو تنسيق مع المعنيين في اللجنة المؤقتة لألعاب القوى، واستشارة المدربين الفنين، حيث تم إنشاء مطب في بداية سباق 100م، وآخر في بداية سباق 200م".
وعن مدى تُأثير المطبات على سير التدريبات وتكنيكها، قال المصري: "تؤثر سلبا على سير التدريبات، خاصة للاعبي ولاعبات السرعات والمسافات القصيرة 100م و200م، الأمر الذي أدى إلى تجاوز تدريبات السرعات، خاصة وأن هذه المطبات تعيق تنفيذ تكنيكاتها، ما جعلنا لا نخرج بالفائدة المرجوة من خطة التدريب وإنجاز بنودها كافة، ودفعنا أيضا إلى البحث عن مكان تدريبي آخر، يساعدنا على إنجاز وحدتنا التدريبية بتفاصيلها كافة، وتقييم مستوى اللاعبين واللاعبات من حيث التكنيك".
وشدد المدرب المصري، على ضرورة تفكير المسؤوليين بإنشاء ملعب خاص لألعاب القوى مستغلين المساحات في المدينة الرياضية، مفسرا: "بقي تأسيس ملعب خاص لألعاب القوى، حلما لم يرواح مكانه منذ سنوات طويلة، تبعا للضغط على ستاد عمان الدولي، من حيث استحقاقات وتدريبات المنتخبات الوطنية، ولا يسمح لنا باستخدامه إلا في أوقات محددة نظرا لانشغاله بالمسابقات الكروية المحلية والعربية والقارية والدولية على صعيد الأندية والمنتخبات، في الوقت الذي توجد فيه مساحات في المدينة الرياضية، ولا سيما المكان الذي خصص في وقت سابق لاتحاد الفروسية، والأهم أن الملعب الخاص لألعاب القوى، يخفف الضغط على مضمار ستاد عمان الدولي، ويتيح فرصة إقامة بطولات "القوى" على مدار العام، ويكون مخصصا لمسابقات الميدان والرمي، بدلا من إقامة مسابقات "المضمار" في مكان، ومسابقات الميدان-الرمي- في مكان آخر كما هو معمول به حاليا".
وأيده مدرب شفا بدران عيسى العدوان، الذي قال: "ستاد عمان الدولي يعاني الأمرين من ضغط المسابقات الكروية، وحجوزات تدريبات أندية ألعاب القوى، والتي لا يسمح لها باستخدام المضمار إلا في أيام توقف منافسات كرة القدم على صعيد الأندية والمنتخبات، الأمر الذي يفرض على المعننين في "مؤقتة القوى" واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، التفكير بجدية بإنشاء ملعب خاص لألعاب القوى، وهو المطلب الذي تردد بصوت عال منذ سنوات طويلة، ويعود ليفرض نفسه بقوة من جديد في ظل معاناة أندية ومنتخبات ألعاب القوى".
وزاد: "هذه المطبات أنشئت لغاية تمديد "كيبلات" كهربائية، لذا أصبحت خطورتها مضاعفة على اللاعبين واللاعبات، في الوقت التي تعتبر فيه معيقة للمدربين لتنفيذ تكنيكات مسابقات 100م و200م و400م، إلا أنها تشكل "مصيدة" من شأنها أن تسبب الإصابات في الركبة والكاحل، خاصة وأن اللاعب أو اللاعبة يكون تركيزهما في أداء التدريب للوصول إلى نتيجة النجاح المطلوب، ومن الممكن أن يتعثرا بها وتتسبب بالإصابات التي قد تبعدهما أو تنهي مستقبلهما الرياضي".
ولفت المدرب العدوان، إلى وجود لوحات إعلانية تشغل حارات كثيرة من مضمار ستاد عمان الدولي، ولا نعرف ما سبب تركها رغم انتهاء المباراة الكروية، مما يجبر المدربين على التدريب في حارات معينة، وتدفعهم إلى إجراء تدريبات بدنية من دون تنفيذ خطة تدريبة على أكمل وجه، ويخرجون من التمرين من دون تحقيق الفوائد الفنية المطلوبة بالنسبة لهما".

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