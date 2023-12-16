لاعب منتخب الرياضات الإلكترونية دبابنة يتوج بلقب بطولة العالم في لعبة Efootball

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توج لاعب المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية، سيف الدين دبابنة، مساء السبت، بلقب بطولة العالم Global Esports Game بلعبة Efootball والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة أكثر من 240 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة.
ونجح "دبابنة" في تحقيق اللقب والميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على لاعب المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1.
وكان "دبابنة" قد تصدر ترتيب مجموعته في الدور الأول بعد تحقيقه الفوز في 6 مباريات على كل من الجزائر وتركيا وبنما وجورجيا والسنغال وبلجيكا.
وفي دور الـ 16 تمكن "دبابنة" من تحقيق الفوز على هولندا وفي الدور ربع النهائي فاز على لاعب منتخب كولومبيا وفي نصف النهائي على لاعب منتخب بولندا .
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