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لاعب منتخب الرياضات الإلكترونية دبابنة يتوج بلقب بطولة العالم في لعبة Efootball

12/16/2023 11:20:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توج لاعب المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية، سيف الدين دبابنة، مساء السبت، بلقب بطولة العالم Global Esports Game بلعبة Efootball والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة أكثر من 240 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة.
ونجح "دبابنة" في تحقيق اللقب والميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على لاعب المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1.
وكان "دبابنة" قد تصدر ترتيب مجموعته في الدور الأول بعد تحقيقه الفوز في 6 مباريات على كل من الجزائر وتركيا وبنما وجورجيا والسنغال وبلجيكا.

وفي دور الـ 16 تمكن "دبابنة" من تحقيق الفوز على هولندا وفي الدور ربع النهائي فاز على لاعب منتخب كولومبيا وفي نصف النهائي على لاعب منتخب بولندا .

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