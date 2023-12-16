4 ميداليات لمنتخب الفنون القتالية المختلطة ببطولة آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توج المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة MMA، بـ 4 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتين، وذلك خلال مشاركته في بطولة آسيا والتي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة.
ونجح اللاعب زكي الكيالي في تحقيق الميدالية الذهبية بعد فوزه في الدور نصف النهائي على لاعب المنتخب الكازاخستاني وفي النهائي فاز على لاعب المنتخب العراقي.
فيما نال اللاعب محمد علاء الميدالية الفضية وجاءت الميداليتين البرونزيتين من خلال خالد الحراحشة وأحمد خالد.
ومثل المنتخب الوطني في هذه البطولة المدرب أشرف الشيشاني ومساعده كريم الحمدان والمعالج محمد جبر إلى جانب اللاعبين الأربعة الذين حققوا الميداليات.
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