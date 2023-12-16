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4 ميداليات لمنتخب الفنون القتالية المختلطة ببطولة آسيا

12/16/2023 11:20:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توج المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة MMA، بـ 4 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتين، وذلك خلال مشاركته في بطولة آسيا والتي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة.

ونجح اللاعب زكي الكيالي في تحقيق الميدالية الذهبية بعد فوزه في الدور نصف النهائي على لاعب المنتخب الكازاخستاني وفي النهائي فاز على لاعب المنتخب العراقي.

فيما نال اللاعب محمد علاء الميدالية الفضية وجاءت الميداليتين البرونزيتين من خلال خالد الحراحشة وأحمد خالد.
ومثل المنتخب الوطني في هذه البطولة المدرب أشرف الشيشاني ومساعده كريم الحمدان والمعالج محمد جبر إلى جانب اللاعبين الأربعة الذين حققوا الميداليات.

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