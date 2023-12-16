الفيصلي يجدد عقد اللاعبين زكريا وأبو الذهب

الفيصلي يجدد عقد اللاعبين زكريا وأبو الذهب
التاريخ
12/16/2023 11:20:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن النادي الفيصلي مساء السبت عن إتمام عملية تجديد عقد لاعبي فريق الكرة خالد زكريا وحسام أبو الذهب.
وقال الفيصلي في خبر رسمي: أتم مجلس إدارة النادي الفيصلي إجراءات تجديد عقد اللاعب خالد زكريا لنهاية الموسم الكروي 2026، وتجديد عقد اللاعب حسام أبو الذهب لغاية نهاية موسم 2027.
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