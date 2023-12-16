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الفيصلي يجدد عقد اللاعبين زكريا وأبو الذهب

12/16/2023 11:20:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن النادي الفيصلي مساء السبت عن إتمام عملية تجديد عقد لاعبي فريق الكرة خالد زكريا وحسام أبو الذهب.

وقال الفيصلي في خبر رسمي: أتم مجلس إدارة النادي الفيصلي إجراءات تجديد عقد اللاعب خالد زكريا لنهاية الموسم الكروي 2026، وتجديد عقد اللاعب حسام أبو الذهب لغاية نهاية موسم 2027.

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