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إعلام عبري: مقتل محتجزة إسرائيلية لدى المقاومة

12/16/2023 11:19:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، مقتل محتجزة إسرائيلية أخرى لدى المقاومة في غزة، وأنه تم إبلاغ عائلتها.

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