إعلام عبري: مقتل محتجزة إسرائيلية لدى المقاومة

إعلام عبري: مقتل محتجزة إسرائيلية لدى المقاومة
التاريخ
12/16/2023 11:19:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، مقتل محتجزة إسرائيلية أخرى لدى المقاومة في غزة، وأنه تم إبلاغ عائلتها.
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