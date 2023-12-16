فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء أمس السبت أنها قصفت بطائرة مسيرة قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالطائرات المسيرة قاعدة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية".
وأوضحت المقاومة في البيان أن القصف "حقق إصابات مباشرة". وكالات
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