فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء أمس السبت أنها قصفت بطائرة مسيرة قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالطائرات المسيرة قاعدة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية".



وأوضحت المقاومة في البيان أن القصف "حقق إصابات مباشرة". وكالات



