الحوثيون يكشفون عن وساطة لوقف استهداف السفن في البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، أن التواصل مستمر مع أطراف دولية بخصوص عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وأكد أن موقف اليمن مع غزة ثابت لا يخضع لأي مساومة.
وقال عبد السلام أن التأكيدات اليمنية بهذا الخصوص تكررت في أكثر من لقاء، موضحا في الوقت ذاته أنه "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي".
ولفت عبد السلام إلى وجود وساطة عُمانية لدى الحوثيين بشأن عمليات "أنصار الله" في البحر الأحمر وبحر العرب .
وقال عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر وبحر العرب".
وأردف في هذا الجانب: "وقد أكدنا للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه لا يُمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها". وكالات
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