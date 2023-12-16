الحوثيون يكشفون عن وساطة لوقف استهداف السفن في البحر الأحمر

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، أن التواصل مستمر مع أطراف دولية بخصوص عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وأكد أن موقف اليمن مع غزة ثابت لا يخضع لأي مساومة.



وقال عبد السلام أن التأكيدات اليمنية بهذا الخصوص تكررت في أكثر من لقاء، موضحا في الوقت ذاته أنه "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي".

ولفت عبد السلام إلى وجود وساطة عُمانية لدى الحوثيين بشأن عمليات "أنصار الله" في البحر الأحمر وبحر العرب .



وقال عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر وبحر العرب".



وأردف في هذا الجانب: "وقد أكدنا للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه لا يُمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها". وكالات



