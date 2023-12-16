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قتلى وجرحى نتيجة انهيار سور تاريخي في القيروان التونسية

12/16/2023 11:19:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح، أمس السبت، جراء سقوط جزء من سور المدينة العتيقة الذي كان قيد الترميم منذ فترة في مدينة القيروان التونسية.


وأعلن الدفاع المدني التونسي ، انتشال جثث ثلاث ضحايا من سقوط السور المبني من الحجارة القديمة، والذي يحيط بالأحياء القديمة لمدينة القيروان وسط غربي تونس.


وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، معز تريعة، إنّ "حادث انهيار السور التاريخي لمدينة القيروان وقع ظهر أمس السبت، بينما كان عدد من العمال يباشرون أعمال الصيانة على مستوى باب الجلادين، ما تسبب في وفاة ثلاثة منهم وإنقاذ اثنين آخرين جرى نقلهما للوحدات الصحية في المدينة لتلقي العلاج" . وكالات

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