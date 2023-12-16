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ثور هائج يعرقل حركة القطارات في أمريكا

12/16/2023 11:19:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت السلطات الأمريكية بأن ثورا هائجا كسر حاجزه واخترق طريقه إلى منطقة السكك الحديدية في نيوارك، وهي إحدى أكبر مدن ولاية نيوجيرسي.


وتسبب الحادث في تعطيل حركة القطارات لفترة من الوقت، قبل أن يتم السيطرة على الثور.

وظهر الثور، الذي يتميز بلونه البني وقرونه الطويلة، واستقر على القضبان في محطة "نيوارك بن"، ما دفع رجال الشرطة إلى تعليق حركة القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لفترة تقارب الساعة.


وتمكنت قوات الشرطة من حصار الثور في منطقة على بعد حوالي 4.8 كيلومتر من المحطة، وفقًا لبيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه.

وأوضح أنه تم نقل الثور إلى إحدى محميات الحياة البرية المحلية.وكالات

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