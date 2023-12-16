ثور هائج يعرقل حركة القطارات في أمريكا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت السلطات الأمريكية بأن ثورا هائجا كسر حاجزه واخترق طريقه إلى منطقة السكك الحديدية في نيوارك، وهي إحدى أكبر مدن ولاية نيوجيرسي.
وتسبب الحادث في تعطيل حركة القطارات لفترة من الوقت، قبل أن يتم السيطرة على الثور.
وظهر الثور، الذي يتميز بلونه البني وقرونه الطويلة، واستقر على القضبان في محطة "نيوارك بن"، ما دفع رجال الشرطة إلى تعليق حركة القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لفترة تقارب الساعة.
وتمكنت قوات الشرطة من حصار الثور في منطقة على بعد حوالي 4.8 كيلومتر من المحطة، وفقًا لبيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه.
وأوضح أنه تم نقل الثور إلى إحدى محميات الحياة البرية المحلية.وكالات
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