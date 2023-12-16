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اختطاف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور

12/16/2023 11:19:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرض القنصل الفخري البريطاني في الإكوادور كولين أرمسترونغ للخطف في مدينة غواياكيل الساحلية في ولاية لوس ريوس جنوب غربي البلاد، بحسبما أفادت به الشرطة يوم أمس السبت.


وتم خطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضا، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا. وكالات


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