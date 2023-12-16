اختطاف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور

اختطاف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور
التاريخ
12/16/2023 11:19:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعرض القنصل الفخري البريطاني في الإكوادور كولين أرمسترونغ للخطف في مدينة غواياكيل الساحلية في ولاية لوس ريوس جنوب غربي البلاد، بحسبما أفادت به الشرطة يوم أمس السبت.
وتم خطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضا، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا. وكالات
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