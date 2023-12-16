غرق 61 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عن موت 61 مهاجرا بينهم نساء وأطفال بعد غرق قارب يقلهم قبالة سواحل ليبيا.
وقالت المنظمة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الضحايا غرقوا بعد حادث غرق قارب "مأساوي".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الوطني التونسي اعتراض نحو 70 ألف مهاجر هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق. وكالات
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