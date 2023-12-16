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غرق 61 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

12/16/2023 11:19:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عن موت 61 مهاجرا بينهم نساء وأطفال بعد غرق قارب يقلهم قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الضحايا غرقوا بعد حادث غرق قارب "مأساوي".


وفي وقت سابق، أعلن الحرس الوطني التونسي اعتراض نحو 70 ألف مهاجر هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق. وكالات

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