Sunday, 17 December 2023 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأجانب يغزون Yelo

12/16/2023 11:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الجولة الـ13 لدوري (Yelo) لأندية الدرجة الأولى 4 أحداث تاريخية، ممثلة في وجود الحكام الأجانب للمرة الأولى، حيث أدار طاقم تحكيم ماليزي مواجهة أحد والعربي، إلى جانب تكليف طواقم أجنبية لإدارة الجولات المقبلة إلى الجولة الـ16، وتسجيل الهاتريك الثاني هذا الموسم من نصيب لاعب الفيصلي، لوكاس سوزا، وإقامة ديربيين اثنين في وقت واحد، وحضور أمير الجوف ديربي العروبة والجندل، واستعاد بنو قادس صدارة الدوري للمرة الثانية بعد صدارته للجولة السادسة، وواصل العروبة خسارته للمرة الثالثة على التوالي، واحتسبت تقنية الـ(VAR)، خمس حالات تحكيمية.
معادلة
شهدت الجولة الـ12 معادلة عكسية، من خلال تقلب النتائج والمستويات، حيث انخفضت الانتصارات مقارنة بالجولة السابقة، والتي بلغت 6 انتصارات، مقابل 7 انتصارات للجولة السابقة، وتساوت الأهداف المسجلة في الجولة مع أهداف الجولة الماضية بـ22 هدفًا، وتفوقت انتصارات الضيوف على انتصارات أصحاب الأرض بـ4 انتصارات مقابل انتصارين للضيوف، وتساوت الجزائيات مع تسجيل الأهداف الحاسمة في الوقت القاتل بـ3 مرات بـ50% لكل منهما.
مساواة
تساوت نقاط 9 أندية في دوري يلو، ممثلة في 10 نقاط للصفا وهجر في المركزين السادس عشر والخامس عشر على التوالي، والبكيرية الـ12 والعربي الـ11 بـ17 نقطة، والجندل العاشر، والنجمة التاسع بـ18 نقطة، والباطن الثامن وجدة السابع، والخلود السادس بـ21 نقطة، ويتصدر القادسية ترتيب الدوري بـ30 نقطة، والعروبة ثانيًا بـ27 نقطة، والعدالة ثالثًا بـ26 نقطة، والجبلين رابعًا بـ24 نقطة، والفيصلي خامسًا بـ23 نقطة.
صدارة
تصدر القادسية أعلى معدل استحواذ بـ69% في الدوري، إلى جانب صدارته لأقوى الأندية دفاعًا باستقبال 9 أهداف، وتصدر النجمة أقوى الأندية تسجيلا للأهداف بـ26 هدفًا، وتساوت انتصارات المتصدر مع انتصارات الوصيف بـ9 انتصارات، ويمتلك هجر أطول سلسلة تعادلات بـ6 تعادلات، والقيصومة أكثر الأندية خسائر بـ10 خسائر.
- 4 أحداث تشعل (Yelo).
- الحكام الأجانب يغزون الدوري.
- ديربيان مثيران في الجولة.
- 9 أندية تساوت في 4 نقاط.
- القادسية يستعيد صدارة الأولى.
- يلو يسجل الهاتريك الثاني.

MENAFN16122023000089011017ID1107609195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث