الأجانب يغزون Yelo

(MENAFN
- Al Watan) سجلت الجولة الـ13 لدوري (Yelo) لأندية الدرجة الأولى 4 أحداث تاريخية، ممثلة في وجود الحكام الأجانب للمرة الأولى، حيث أدار طاقم تحكيم ماليزي مواجهة أحد والعربي، إلى جانب تكليف طواقم أجنبية لإدارة الجولات المقبلة إلى الجولة الـ16، وتسجيل الهاتريك الثاني هذا الموسم من نصيب لاعب الفيصلي، لوكاس سوزا، وإقامة ديربيين اثنين في وقت واحد، وحضور أمير الجوف ديربي العروبة والجندل، واستعاد بنو قادس صدارة الدوري للمرة الثانية بعد صدارته للجولة السادسة، وواصل العروبة خسارته للمرة الثالثة على التوالي، واحتسبت تقنية الـ(VAR)، خمس حالات تحكيمية.
معادلة
شهدت الجولة الـ12 معادلة عكسية، من خلال تقلب النتائج والمستويات، حيث انخفضت الانتصارات مقارنة بالجولة السابقة، والتي بلغت 6 انتصارات، مقابل 7 انتصارات للجولة السابقة، وتساوت الأهداف المسجلة في الجولة مع أهداف الجولة الماضية بـ22 هدفًا، وتفوقت انتصارات الضيوف على انتصارات أصحاب الأرض بـ4 انتصارات مقابل انتصارين للضيوف، وتساوت الجزائيات مع تسجيل الأهداف الحاسمة في الوقت القاتل بـ3 مرات بـ50% لكل منهما.
مساواة
تساوت نقاط 9 أندية في دوري يلو، ممثلة في 10 نقاط للصفا وهجر في المركزين السادس عشر والخامس عشر على التوالي، والبكيرية الـ12 والعربي الـ11 بـ17 نقطة، والجندل العاشر، والنجمة التاسع بـ18 نقطة، والباطن الثامن وجدة السابع، والخلود السادس بـ21 نقطة، ويتصدر القادسية ترتيب الدوري بـ30 نقطة، والعروبة ثانيًا بـ27 نقطة، والعدالة ثالثًا بـ26 نقطة، والجبلين رابعًا بـ24 نقطة، والفيصلي خامسًا بـ23 نقطة.
صدارة
تصدر القادسية أعلى معدل استحواذ بـ69% في الدوري، إلى جانب صدارته لأقوى الأندية دفاعًا باستقبال 9 أهداف، وتصدر النجمة أقوى الأندية تسجيلا للأهداف بـ26 هدفًا، وتساوت انتصارات المتصدر مع انتصارات الوصيف بـ9 انتصارات، ويمتلك هجر أطول سلسلة تعادلات بـ6 تعادلات، والقيصومة أكثر الأندية خسائر بـ10 خسائر.
- 4 أحداث تشعل (Yelo).
- الحكام الأجانب يغزون الدوري.
- ديربيان مثيران في الجولة.
- 9 أندية تساوت في 4 نقاط.
- القادسية يستعيد صدارة الأولى.
- يلو يسجل الهاتريك الثاني.
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