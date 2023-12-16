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الاستحواذ السلبي أقصى المونديالي

12/16/2023 11:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أثبتت نتيجة مواجهة الاتحاد والأهلي المصري نظرية أن الاستحواذ ليس كل شيء في عالم كرة القدم، بعدما استحوذ الاتحاد على الكرة في معظم أوقات مواجهة الفريقين، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، لكن الفريق المصري هو من حسم التأهل إلى نصف النهائي، وبات نجم الأهلي المصري حسين الشحات على أعتاب مجد شخصي جديد، وأن يصبح أكثر لاعب عربي يسجل في مونديال الأندية، بعدما تساوى مع نجم الهلال سالم الدوسري، ونجم الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، وخطفت منطقة البلد في جدة أنظار ضيوف المونديال.
إثبات قاطع

أكد الأهلي المصري بتجاوزه الاتحاد السعودي أن الاستحواذ على الكرة في عالم كرة القدم ليس كل شيء، وأن تسجيل الأهداف هو من يحسم الأمور، وأن الاستفادة من الفرص والتعامل معها بشكل جيد هو من يمنح الفريق الانتصار لا الاستحواذ غير المجدي، فبحسب إحصائيات الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FAFI)، فإن العميد استحوذ على الكرة بنسبة 48 %، مقابل 37 % للأهلي، فيما ظلت الكرة حائرة بينهما في 15 %. وتفوق الاتحاد أيضًا في التسديدات على المرمى، إذ سدد 14 مرة، منها 6 في إطار المرمى، مقابل 10 تسديدات للفريق المصري، منها 6 أيضا بين الخشبات الثلاث. وسدد الاتحاد 11 مرة من داخل منطقة الجزاء و3 من خارج منطقة الجزاء، مقابل 7 تصويبات من داخل المنطقة و3 من خارجها للمارد الأحمر، وحصل النمور على 4 فرص تهديفية كبيرة، مقابل 3 للنسور، ورغم هذه الأرقام، جاء استحواذ الأهلي أكثر إيجابية، فيما مثلت هجماته خطورة أكبر على مرمى عبدالله المعيوف. ومرر لاعبو الاتحاد 481 تمريرة، منها 408 تمريرات صحيحة، مقابل 367 تمريرة من نجوم الفريق الأحمر، منها 301 تمريرة. وأظهر الاتحاد تفوقًا ملحوظًا في الكرات العرضية، إذ لعب 26 منها 8 مكتملة، بينما اكتفى الأهلي بـ3 كرات عرضية فقط، واحدة منها صحيحة. وحصل المونديالي على 6 ركنيات، جاء من إحداها الهدف الوحيد، مقابل ركلة ركنية واحدة فقط للشياطين الحمر، واحتسب الحكم 17 ركلة حرة لمصلحة الاتحاد مقابل 8 فقط للأهلي.
فلومينيسي يتوعد
توعد فلومينينسي البرازيلي منافسه الأهلي المصري، قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وكتب حساب فلومينينسي الرسمي على منصة (X): ((تم تحديد الخصم.. سنواجه الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. دعونا نفوز)).
وانتظر فلومينينسي البرازيلي الفائز من مواجهة الأهلي المصري والاتحاد السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية لمقابلته في نصف النهائي غدًا.
تأهل سادس
تأهل الأهلي إلى نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه، بعد نسخ 2006، 2012، 2020، 2021، 2022 وخسرها جميعًا، ويسعى خلال هذه النسخة إلى تجاوز عقدة نصف النهائي، وتسجيل إنجاز جديد في مشاركته التاسعة.
معادلة تاريخية

سجل لاعب الأهلي المصري، حسين الشحات، هدفًا في مرمى الاتحاد في لقاء ريع نهائي كأس العالم للأندية ليرفع رصيده التهديفي في المونديال إلى 4 أهداف؛ ليتساوى مع لاعب الهلال السعودي، ولاعب الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة في قمة ترتيب أكثر اللاعبين العرب تسجيلا للأهداف في مونديال الأندية، فبعد أن تصدر أبو تريكة القائمة لفترة طويلة نجح سالم الدوسري في معادلة رقمه، وهو ما فعله الشحات خلال لقاء الشياطين الحمر والنمور، إلا أن الدوسري لازال يتصدر القائمة كونه سجل أهدافه الـ4 خلال 8 مباريات فقط، فيما سجل أبوتريكة أهدافه خلال 11 مباراة، فيما سجل الشحات أهدافه خلال 13 مباراة مونديالية، شارك فيها مع العين الإماراتي والأهلي المصري، إلا أن الفرصة مواتية أمام الشحات لتجاوز الدوسري وأبوتريكة ومعادلة رقم نجمي برشلونة الإسباني السابقين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز.
البلد يخطف الأنظار
خطفت منطقة البلد التاريخية بملامحها التراثية والمباني القديمة الأنظار في كأس العالم للأندية، حيث أصبحت مقصدًا لجميع المهتمين بكرة القدم، من زوار وسياح من خارج وداخل المملكة، ولما جهزت به المنطقة للحدث الكبير في مدينة جدة من مقر خاص لمشاهدة المباريات يتسع لـ1200 مشجع، إضافة إلى توفر متاجر (FAFI) داخل المنطقة. وتعد منطقة البلد موروثًا تاريخيًا ومخزونًا هائلًا يحكي تفاصيل فترة تاريخية لهذه المنطقة، بدأت منذ عدة قرون، حتى يومنا هذا الذي تشهد فيه المنطقة قفزة تطويرية ضمن مشروع ((إعادة إحياء جدة التاريخية))، الذي يهدف إلى تطويرها لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال والمشروعات الثقافية، ومقصدًا رئيسيًّا للسياحة.
الأهلي يبلغ نصف النهائي السادس من 9 مشاركات. فلومينينسي البرازيلي يتوعد الأهلي عبر منصة (X).
- الاتحاد امتلك الاستحواذ وخسر التأهل
- موقع (FAFI) يؤكد أفضلية العميد في الاستحواذ.
- %48 نسبة استحواذ النمور على الكرة.
- %37 نسبة استحواذ النسور في القمة العربية.
- %15 ظلت الكرة حائرة بين الفريقين.
- 6 ركنيات حصل عليها المونديالي استفاد من واحدة فقط.
-14 تسديدة اتحادية لم يترجم منها لأهداف سوى كرة واحدة.
-الشحات يعادل رقم الدوسري وأبو تريكة.

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