الاستحواذ السلبي أقصى المونديالي

(MENAFN
- Al Watan) أثبتت نتيجة مواجهة الاتحاد والأهلي المصري نظرية أن الاستحواذ ليس كل شيء في عالم كرة القدم، بعدما استحوذ الاتحاد على الكرة في معظم أوقات مواجهة الفريقين، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، لكن الفريق المصري هو من حسم التأهل إلى نصف النهائي، وبات نجم الأهلي المصري حسين الشحات على أعتاب مجد شخصي جديد، وأن يصبح أكثر لاعب عربي يسجل في مونديال الأندية، بعدما تساوى مع نجم الهلال سالم الدوسري، ونجم الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، وخطفت منطقة البلد في جدة أنظار ضيوف المونديال.
إثبات قاطع
أكد الأهلي المصري بتجاوزه الاتحاد السعودي أن الاستحواذ على الكرة في عالم كرة القدم ليس كل شيء، وأن تسجيل الأهداف هو من يحسم الأمور، وأن الاستفادة من الفرص والتعامل معها بشكل جيد هو من يمنح الفريق الانتصار لا الاستحواذ غير المجدي، فبحسب إحصائيات الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FAFI)، فإن العميد استحوذ على الكرة بنسبة 48 %، مقابل 37 % للأهلي، فيما ظلت الكرة حائرة بينهما في 15 %. وتفوق الاتحاد أيضًا في التسديدات على المرمى، إذ سدد 14 مرة، منها 6 في إطار المرمى، مقابل 10 تسديدات للفريق المصري، منها 6 أيضا بين الخشبات الثلاث. وسدد الاتحاد 11 مرة من داخل منطقة الجزاء و3 من خارج منطقة الجزاء، مقابل 7 تصويبات من داخل المنطقة و3 من خارجها للمارد الأحمر، وحصل النمور على 4 فرص تهديفية كبيرة، مقابل 3 للنسور، ورغم هذه الأرقام، جاء استحواذ الأهلي أكثر إيجابية، فيما مثلت هجماته خطورة أكبر على مرمى عبدالله المعيوف. ومرر لاعبو الاتحاد 481 تمريرة، منها 408 تمريرات صحيحة، مقابل 367 تمريرة من نجوم الفريق الأحمر، منها 301 تمريرة. وأظهر الاتحاد تفوقًا ملحوظًا في الكرات العرضية، إذ لعب 26 منها 8 مكتملة، بينما اكتفى الأهلي بـ3 كرات عرضية فقط، واحدة منها صحيحة. وحصل المونديالي على 6 ركنيات، جاء من إحداها الهدف الوحيد، مقابل ركلة ركنية واحدة فقط للشياطين الحمر، واحتسب الحكم 17 ركلة حرة لمصلحة الاتحاد مقابل 8 فقط للأهلي.
فلومينيسي يتوعد
توعد فلومينينسي البرازيلي منافسه الأهلي المصري، قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وكتب حساب فلومينينسي الرسمي على منصة (X): ((تم تحديد الخصم.. سنواجه الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. دعونا نفوز)).
وانتظر فلومينينسي البرازيلي الفائز من مواجهة الأهلي المصري والاتحاد السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية لمقابلته في نصف النهائي غدًا.
تأهل سادس
تأهل الأهلي إلى نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه، بعد نسخ 2006، 2012، 2020، 2021، 2022 وخسرها جميعًا، ويسعى خلال هذه النسخة إلى تجاوز عقدة نصف النهائي، وتسجيل إنجاز جديد في مشاركته التاسعة.
معادلة تاريخية
سجل لاعب الأهلي المصري، حسين الشحات، هدفًا في مرمى الاتحاد في لقاء ريع نهائي كأس العالم للأندية ليرفع رصيده التهديفي في المونديال إلى 4 أهداف؛ ليتساوى مع لاعب الهلال السعودي، ولاعب الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة في قمة ترتيب أكثر اللاعبين العرب تسجيلا للأهداف في مونديال الأندية، فبعد أن تصدر أبو تريكة القائمة لفترة طويلة نجح سالم الدوسري في معادلة رقمه، وهو ما فعله الشحات خلال لقاء الشياطين الحمر والنمور، إلا أن الدوسري لازال يتصدر القائمة كونه سجل أهدافه الـ4 خلال 8 مباريات فقط، فيما سجل أبوتريكة أهدافه خلال 11 مباراة، فيما سجل الشحات أهدافه خلال 13 مباراة مونديالية، شارك فيها مع العين الإماراتي والأهلي المصري، إلا أن الفرصة مواتية أمام الشحات لتجاوز الدوسري وأبوتريكة ومعادلة رقم نجمي برشلونة الإسباني السابقين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز.
البلد يخطف الأنظار
خطفت منطقة البلد التاريخية بملامحها التراثية والمباني القديمة الأنظار في كأس العالم للأندية، حيث أصبحت مقصدًا لجميع المهتمين بكرة القدم، من زوار وسياح من خارج وداخل المملكة، ولما جهزت به المنطقة للحدث الكبير في مدينة جدة من مقر خاص لمشاهدة المباريات يتسع لـ1200 مشجع، إضافة إلى توفر متاجر (FAFI) داخل المنطقة. وتعد منطقة البلد موروثًا تاريخيًا ومخزونًا هائلًا يحكي تفاصيل فترة تاريخية لهذه المنطقة، بدأت منذ عدة قرون، حتى يومنا هذا الذي تشهد فيه المنطقة قفزة تطويرية ضمن مشروع ((إعادة إحياء جدة التاريخية))، الذي يهدف إلى تطويرها لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال والمشروعات الثقافية، ومقصدًا رئيسيًّا للسياحة.
الأهلي يبلغ نصف النهائي السادس من 9 مشاركات. فلومينينسي البرازيلي يتوعد الأهلي عبر منصة (X).
- الاتحاد امتلك الاستحواذ وخسر التأهل
- موقع (FAFI) يؤكد أفضلية العميد في الاستحواذ.
- %48 نسبة استحواذ النمور على الكرة.
- %37 نسبة استحواذ النسور في القمة العربية.
- %15 ظلت الكرة حائرة بين الفريقين.
- 6 ركنيات حصل عليها المونديالي استفاد من واحدة فقط.
-14 تسديدة اتحادية لم يترجم منها لأهداف سوى كرة واحدة.
-الشحات يعادل رقم الدوسري وأبو تريكة.
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