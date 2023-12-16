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الوصية حل لمحرومي الإرث

12/16/2023 11:13:28 PM
(MENAFN- Al Watan) الثلاثاء الماضي نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي، ((منتدى الوصايا))، وسعدت بحضور فعالياته والاستماع لمشاركات العلماء المختصين بالوصايا الشرعية، لما عرضوه عن ((الوصايا وأثرها في المجتمعات))، وما كتبوه عن مستجدات الوصايا الشرعية، جزاهم الله خيرا، وأثاب الدائرة والقائمين عليها من واسع فضله وكرمه.
لن أعيد سرد محاور المنتدى الرصين: ((تأصيل الوصايا)) و((إنشاء الوصية وتنفيذها ودورها في المجتمعات))، ولن أكتب عن حكمها وحدودها، وتوثيقها وآثارها؛ فكل ذلك يمكن مطالعته في توصيات اللقاء؛ وهنا ومن وحي هذه الشعيرة المطلوبة، والمنصوص عليها في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}، سأكتب بعض ما أتأمل منه حسن التفكير.
بداية أذكر أن السابقين اختلفوا في حكم الوصية بالخيرات، بين الجواز، والندب، والوجوب، وبعضهم أوجبها فقط على من عليه دين، أو عنده أمانة، ومؤخرا ووسط التقنينات الفقهية المعاصرة، أوجبت دول ومجامع متعددة ما اصطلح على تسميته ((الوصية الواجبة))، للأقربين غير الوارثين، فرضوا بموجبها حصة تعويضية في تركة الجد والجدة للأحفاد والأسباط الذين توفي أبوهم أو أمهم في حياة جدهم أو جدتهم، أو في وقت وفاتهم نفسه، بمقدار إرث الميت، وعلى ألا يتجاوز الثلث، وألا يكونوا من الورثة، اعتمادا على مرويات لجمع عظيم من فقهاء التابعين وتابعيهم، وما أثر عن متأخري السادة الأحناف، كذا فقهاء الظاهرية، وبطبيعة الحال وجد على الأرض من لم يعجبهم ذلك الإيجاب، اعتقادا منهم بأنه زيادة على الفرائض والسنن، مع أنها سياسة شرعية، ولولي الأمر الأخذ بها، أو تركها.
البديل عن هذا الإيجاب الاجتهادي، لمن لم يتفهم دواعيه، هو ((الوصية الاختيارية))، فيوصي الجد والجدة لأحفادهما وأسباطهما الذين فقدوا أصولهم، بمقدار إرثهم، أو بما يشاء المورث، وبما لا يتجاوز الثلث، وهذا يلزمه تثقيف الناس على تذكر الساقطين المحرومين من الإرث، وأن هذا الأمر أعظم من الوقف وعموم الصدقات، وشخصيا أتمنى تبني أهل التشريع تشريعا يلزم بهذا الفضل، صلة للرحم، وبقاء للألفة، وكسبا للبر، وتحقيقا للتكافل الاجتماعي، وأيضا للعدل والإنصاف..
أختم بأن التخصيص بموت الفرع في وجود الأصل، وما يتعلق بالأحفاد والأسباط، ليس الساقط الوحيد، فهناك غيرهم ممن تشملهم كلمة ((الأقربين)) في الآية، ومنهم كل وريث سقط إرثه بالوفاة المتقدمة، ومن أهمهم المحروم بسبب مانع اختلاف الدين، وهنا تحديدا أقصد الزوجة الشرعية غير المسلمة، استنادا إلى اتفاق الفقهاء على صحة الوصية للذمي، ولا شك أن هذا من ((المعروف))، قال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا}.

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