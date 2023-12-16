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الولاء الوظيفي والإنتاج

12/16/2023 11:13:28 PM
(MENAFN- Al Watan) العمل شريك حياة حقيقي، هو أول شيء يتبادر للذهن في كل صباح، هو أول اليوم أو كل اليوم أحيانا، وهو منظور الحياة الذي نتشكل فيه ونكتسب منه خبراتنا. محبة الإنسان لعمله وسعادته أثناءه ليست نوعا من الرفاهية، بل هي ضرورة تنعكس على أدائه وإنتاجه بالدرجة الأولى، كما ترفع من مستوى جودة حياته وقدرته على التفاعل مع مجتمعه.
يشتكي كثر من عدم الانسجام مع أعمالهم، سواء مع طبيعة العمل أو مع انظمته وقيوده الوظيفية.
ونظراً إلى أهمية الولاء الوظيفي والانسجام مع المهنة أو الوظيفة نلمس حرص عدد من المؤسسات على استقراء واقع موظفيها، وتعزيز كل ما من شأنه دعم العلاقة بينهم وبين أعمالهم. لكننا أيضا نلمس تفاوتا كبيرا في العناية بهذا الأمر بين الجهات المختلفة، إذ إن كثيرا منها ترسل استبانات شكلية غير مدروسة وغير ذات أثر.
في اعتقادي أن بوصلة أي وزارة أو جهة عمل هي نوعية الإنتاج، ولا يعد أي عمل ناجحا إذا كان منتجه ضعيفا، حتى وإن تحسنت التفاصيل البينية واللوائح التنظيمية.
أعتقد أن إعادة تقييم الأعباء البيروقراطية الملقاة على عاتق الموظفين هي الخطوة الأولى نحو التحسين والتجويد.
كما أنه من المهم مساعدة الموظف في التركيز على المخرج وتقليل الاهتمام بالشكليات والورقيات واللجان والفرق والبرامج التي تستنزف الموازنات والوقت وطاقات العاملين، ولا يرى لها أي أثر في تجويد المخرجات.
من جهة أخرى فإنه من المعلوم أن التجارب الجديدة من شأنها تطوير العمل ورفع معاييره، ولكن بالقدر الذي لا يخلخل استقراره.
إن كثرة التجارب الإدارية والتنظيمية وإشغال العاملين بها هو ضياع للوقت وإضعاف لعامل تراكم الخبرة. فالخبرة لا تقاس بكم السنوات التي قضاها الموظف في عمله بل بنوع التجربة التي مارسها مرارا ونقدها وحسنها على مر هذه السنوات. وهو أمر غير متحقق إن كان الموظف يواجه في كل عام فكرة عمل جديدة وآليات مختلفة.
ختاما... لفت نظري حديث لستيف جوبز مؤسس شركة آبل قال فيه: إن عدد اللجان في شركته يساوي صفرا، وإنهم يعملون كشركة ناشئة. يثق كل منهم بأن الآخر سيؤدي مهامه ويركز كل منهم على مهمة محددة مطلوبة منه. والحديث هنا عن واحدة من أكبر الشركات في العالم.
هي خلطة منطقية بسيطة يمكن أن تساعد في تجويد العمل وتعزيز الولاء الوظيفي، تتمثل في تقليل الأعباء وتحديد المهام مع إعطاء الموظف الثقة الكاملة، وربط دائرة المحاسبة بالمخرج المتوقع من عمله فقط.

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