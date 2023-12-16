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مراجعات في إعادة بناء منهجية التفكير

12/16/2023 11:13:28 PM
(MENAFN- Al Watan) نقف الآن على عتبة العصر الحديث، لنأخذ بأسباب الحضارة، لكي نأخذ مكاننا اللائق بنا على مستوى العالم، ونسهم في تقدم البشرية، ولكن كل هذا يعتمد على الفكر اعتمادًا كليًا ومباشرًا، فهو المحور الأساسي للتغيير نحو الأفضل.
وعندما نتحدث عن الفكر فنحن لا نتحدث عن قائمة من المعلومات أو مجموعة من الشهادات، أو حصيلة من الدورات، أو مقدرة على فهم التكنولوجيا، أو انتهاج سبيل أي ثقافة كانت. صحيح أن كل هذه دلائل، ولكن ليس هذا هو المقصود بالفكر، حيث يكون هذا صحيحًا عندما يكون للفكر قيمة إبداعية، ودافعية إلهامية، ووعي تأملي، وقدرة ابتكارية تنقلنا من مرحلة التلمذة إلى مرحلة الإبداع والقياده التحويلية، ومن الزمن المحلي إلى الزمن العالمي، وتبوؤ السيادة العالمية.
لقد وضعت رؤية 2030 الفكر في مصاف أولوياتها، أسلوبا وتفكيرا وتنفيذا، وذلك من خلال إعادة بناء منهجية التفكير، والانفتاح على الحياة بمعطيات جديدة، وبدقة متناهية وثقافة مطلقة، وابتكار رؤية حقيقية واضحة.
فالتغيير الهائل الذي حدث مع الرؤية حدث من خلال الانفتاح على فكر العصر، وبناء ثقافة حديثة تتقبل التغيير، فكانت الحافز الإلهامي، والنموذج الذي أعاد بناء الذات، والطريقة المثلى لمرتكزات النجاح، ومتطلبات الريادة، وإدراك الواقع والحقائق بمنتهى الوعي، وإبداع طرائق منهجية في التفكير والأبداع الإدراكي، وإحداث نظام فكري لتحديث الذهنية.
فواجب المثقف الحديث اليوم إعادة اللغة إلى التفكير، خصوصا المحتوى الفكري والتفكير المنطقي.
فإذا ما تناولنا قضية التفكير على المستوى العربي بشكل عام، فأول ما يتبادر لنا إحدى أطروحات الدكتور محمد عابد الجابري الذي يؤكد فيها أن وضوح الرؤية، وامتلاك رؤية ثابتة ركيزة أساسية في نجاح أي مشروع حضاري، ولكن لن يتم هذا إلا عبر قطيعة مع طريقة أساليب التفكير القديمة التي يمارسها العقل العربي في بناء خطابه، وفي معالجة قضاياه وقضايا الواقع العربي، داعيا إلى تدشين عصر جديد ينتج منه عقل عربي متجدد يتعامل مع الواقع كما هو لا كما هو متخيل، في محاولة لتجاوز حالة الأزمة الراهنة التي يعانيها الفكر العربي، خاصة أساليب التفكير التي منشأها عصر التدوين، الذي يتطابق تاريخيا مع العصر العباسي الأول.
فعندما كان الفكر العربي فكرًا منطلقًا على سجيته قبل عصر التدوين كان فكرا رياديا يقظا، وعندما دخل مرحلة التدوين أطر بتقسيمات وتعريفات منهجية أفقدته حرية الحركة، حيث وضع المدونون قواعد وأصول لكل علم ومجال من مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية.
وعلى الرغم من محاولات التجديد التي تحدث بين حين وآخر لأساليب التفكير، فإنها بقيت في الإطار نفسه، والنمط العام الذي رسمه عصر التدوين، ما دفع بعض المفكرين في ثلاثينيات القرن الماضي إلى الاقتباس، أو بالأحرى تقليد أساليب التفكير الأوروبي، فحدث نوع من الثنائية بين مرجعيتين للفكر: مرجعية تنتمي إلى عصر التدوين العباسي، ومرجعية تنتمي إلى عصر التدوين الأوروبي.
وإن كان لكل مرجعية خطها وخطابها الثقافي، فالمرجعية الأوروبية انطلقت منذ عصر النهضة الأوروبية في القرن السادس عشر، وواصلت تطورها في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وأنتجت عصر الحداثة وما بعد الحداثة في القرن الـ20، وهي عصور تنتظم كلها في خط ثقافي واحد.
في حين أن مرجعية الفكر العربي ظلت ثابتة على حالها إلا من بعض محاولات التجديد ضمن الإطار العام لعصر التدوين، ما يستوجب تدشين مرحلة تدوين جديدة، فالتطورات والتحولات التي شهدها العالم في السنين الأخيرة تدفع إلى مراجعة أساليب التفكير التي يتشكل منها الفكر العربي، وإعادة بنائها بالصورة التي تجعلها تتعامل مع الواقع، حيث إن المرحلة التي يمر بها العالم اليوم تشهد تحولا عميقا يرتبط به المستقبل لا بالماضي ولا بالحاضر بل بالمستقبل نفسه.
فالتخطيط للمستقبل يتم اليوم ليس بحسب ما كان، بل بحسب ما يتوقع أن يكون، فالتفكير المستقبلي تنتمي مرجعيته إلى المستقبل، ولكن لا يعني هذا التخلي عن الماضي بتاتًا، ولكن الحضارة المعاصرة فرضت نفسها علينا بالفكر والتقنية، بينما أصيب واقعنا العربي بالتراجع، ولذلك فالنموذج الذي يجب تبينه من أجل إعادة بناء الذات الاستفادة من التجارب التاريخية للثقافات الأخرى، ومزجها بتجربتنا.

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