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الاتحاديون يهاجمون البنز

12/16/2023 11:13:28 PM
(MENAFN- Al Watan) انتقد محبو وجماهير الاتحاد أداء قائد فريقهم، الفرنسي كريم بنزيما، أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وقال إداري الاتحاد السابق، حامد البلوي: ((اليوم استهتار من بنزيما وما رأينا منه ولا شيء)). بينما كتب المشجع بندر العبدلي عبر منصة (X): ((بنزيما كان السبب الرئيسي في خروجنا من البطولة العربية وكأس العالم.. حمد الله كان السبب الرئيسي في تحقيق الاتحاد كأس السوبر، وبطولة الدوري)). وأضاف ((الجميع أصبح يهمش حمد الله ويهاجمه، والسبب تواجد بنزيما، إذا سوينا ((عقدنا)) مقارنة بينهم سنجد حمد الله فارقًا بمراحل)). من جانبه، قال الكاتب الرياضي حمزة السيد: ((كريم بنزيما ما زال يلعب بالاسم فقط، ولم يقدم ما يفيد الاتحاد نهائيًا، بل أضر بالاتحاد.. إنها الحقيقة))، بينما قال الكاتب أحمد العرفج: ((سؤال بسيط لكم جميعًا: ماذا استفاد الاتحاد من اللاعب بنزيما؟)).

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