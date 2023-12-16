الاتحاديون يهاجمون البنز

(MENAFN
- Al Watan) انتقد محبو وجماهير الاتحاد أداء قائد فريقهم، الفرنسي كريم بنزيما، أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وقال إداري الاتحاد السابق، حامد البلوي: ((اليوم استهتار من بنزيما وما رأينا منه ولا شيء)). بينما كتب المشجع بندر العبدلي عبر منصة (X): ((بنزيما كان السبب الرئيسي في خروجنا من البطولة العربية وكأس العالم.. حمد الله كان السبب الرئيسي في تحقيق الاتحاد كأس السوبر، وبطولة الدوري)). وأضاف ((الجميع أصبح يهمش حمد الله ويهاجمه، والسبب تواجد بنزيما، إذا سوينا ((عقدنا)) مقارنة بينهم سنجد حمد الله فارقًا بمراحل)). من جانبه، قال الكاتب الرياضي حمزة السيد: ((كريم بنزيما ما زال يلعب بالاسم فقط، ولم يقدم ما يفيد الاتحاد نهائيًا، بل أضر بالاتحاد.. إنها الحقيقة))، بينما قال الكاتب أحمد العرفج: ((سؤال بسيط لكم جميعًا: ماذا استفاد الاتحاد من اللاعب بنزيما؟)).
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