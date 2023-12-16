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الذئاب تزيد جراح الكوماندوز

12/16/2023 11:13:28 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل التعاون صحوته، وزاد من جراح مضيفه الاتفاق، عندما تغلب عليه 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الأمير محمد بن فهد، في ختام الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلا انتصاره الثالث على التوالي، سجل للذئاب أشرف المهديوي ((41 ضربة جزاء))، وماتيوس كاسترو ((61))، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع متأخرا عن الأهلي بفارق الأهداف، وظل الكوماندوز الذي غاب عن الانتصارات خلال أخر 6 جولات على 24 نقطة متراجعا للمركز الثامن.

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