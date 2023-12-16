الذئاب تزيد جراح الكوماندوز

الذئاب تزيد جراح الكوماندوز
التاريخ
12/16/2023 11:13:28 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل التعاون صحوته، وزاد من جراح مضيفه الاتفاق، عندما تغلب عليه 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الأمير محمد بن فهد، في ختام الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلا انتصاره الثالث على التوالي، سجل للذئاب أشرف المهديوي ((41 ضربة جزاء))، وماتيوس كاسترو ((61))، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع متأخرا عن الأهلي بفارق الأهداف، وظل الكوماندوز الذي غاب عن الانتصارات خلال أخر 6 جولات على 24 نقطة متراجعا للمركز الثامن.
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