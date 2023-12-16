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ألمان بطل قفز السعودية

12/16/2023 11:13:28 PM
(MENAFN- Al Watan) توّج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، الفارس الألماني كريستيان ألمان، بلقب كأس "قفز السعودية" في نسختها الثالثة، وذلك في ختام البطولة بمقر قفز السعودية بالجنادرية.
ونجح الفارس الألماني المصنف الـ 83 على مستوى العالم بخطف اللقب في ختام أشواط البطولة لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.55 متر) بعد أن أنهى الشوط الرابع بزمن وقدره 33.88 ثانية، فيما حل الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو والمصنف الـ 26 عالمياً في المركز الثاني بزمن 34.38 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس الفرنسي سيمون ديليستر المصنف الثامن عالمياً بزمن 34.46 ثانية.
وفي شوط نهائي الفئة المتوسطة لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر)، حقق الفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي المصنف الـ 91 عالمياً بالمركز الأول، وذلك بعد أنهى الشوط بزمن وقدره 36.45 ثانية بعد جولتين نظيفة، فيما حل الفارس السوري عمر حمشو ثانياً بزمن 39.74 ثانية، ثم جاء الفارس السعودي رمزي الدهامي بزمن 37.00 ثانية.
وكان "اليوم الأخير" من البطولة قد انطلق بشوط "السرعة" ـ ارتفاع 1.20 متر ـ لفئة النجمة الواحدة، حيث توج الفارس السعودي عبدالعزيز قحل بجوادين مختلفين، بعد تحقيقه المركز الأول بزمن وقدره 48.39 ثانية، والثاني بزمن وقدره 50.02 ثانية، فيما حقق المركز الثالث الفارس السعودي هادي خيري بزمن بلغ 51.70 ثانية.
وفي شوط "قفز السعودية" لفئة النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر، لفئة النجمة الواحدة، توج الفارس البحريني سامي غزوان بالمركز الأول بزمن وقدره 53.88 ثانية، وحل ثانياً الفارس السعودي الفيصل قاروت بزمن 57.02 ثانية، وجاء في المركز الثالث السعودي مشاري الحربي بزمن 57.15 ثانية.

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