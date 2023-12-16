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قحل يتألق في قفز السعودية

12/16/2023 11:13:28 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق الفارس عبد العزيز قحل ذو الـ 16 عاماً ألقاب 3 أشواط في بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز من فئة واحدة وارتفاع حاجز واحد، ليكون أول فارس سعودي ينال ذلك، في ختام النسخة الثالثة اليوم بمقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض.
وتألق قحل القادم من إسطبلات جازان رغم حداثة عمره مقارنة بأبطال البطولة الكبار، وسجل اسمه في تاريخ البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 2021 بأول ثلاثة أشواط، حيث نجح في تحقيق الألقاب الثالثة ضمن فئة النجمة الواحدة بارتفاع 1.20 متر.
وأكد الفارس السعودي أن نتائجه في هذه البطولة ستجعله يعيد حساباته في المشاركات الدولية الأخرى، وقال: "لابد من المحافظة على كل المكتسبات التي وفقت بحمد الله بتحقيقها، أتمنى أن لا يتسبب لي ذلك بضغط ولكن بالمثابرة والتركيز ودعم والدي ووالدتي سأتجاوز ذلك"، مضيفًا أنه لم يتوقع تحقيق هذا الإنجاز، خاصة وأن البطولة تضم كبار الفرسان السعوديين والأجانب.
وكانت بداية تعلق الفارس عبدالعزيز قحل برياضة الفروسية من خلال المنتزهات الترفيهية في منطقة جازان وهو لم يكمل عامه العاشر، حيث تولع بها ليقرر مع شقيقة "عبدالله" الذي يكبره بعام واحد التحول لركوب الخيل في الميادين الرياضية.
وأعرب عن أمنيته المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم ممثلا للمملكة في المحافل الدولية، مؤكدّا أن تنظيم الاتحاد السعودي للفروسية مثل هذه البطولات ودعمهم للمشاركة فيها سيؤدي إلى زيادة شعبية اللعبة وزيادة ممارسيها ومتابعيها ومحبيها.

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