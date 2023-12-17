الكويت تودع أميرها وصلاة الغائب في الحرمين

(MENAFN- Al Watan) ساد الحزن الكويت ودول الخليج والدول العربية، بعد تلقي نبأ وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -أمير دولة الكويت- وكان اتساع وعمق المشاعر إزاء فقدان الشيخ نواف، المعروف بدبلوماسيته وصنع السلام، محسوسًا في جميع أنحاء المنطقة. ونادى مجلس الوزراء الكويتي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت خلفًا للفقيد. وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، فيما صدر التوجيه الكريم بإقامة صلاة الغائب على الفقيد في الحرمين الشريفين

مناقب حميدة

ونعى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال في بيان: إن ((سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قائدًا حكيمًا دفع بالكويت نحو تحقيق نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، كما كان له دور بارز في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات)).

فيما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون، والأمتين العربية والإسلامية، لما للفقيد الراحل من مناقب حميدة، وما تمتع به من حنكة عميقة، وشخصية حكيمة، وتجلد جميل، وإنسانيّة نافَ بها وسما بسموٍ بيّن لا يخفى على ذي بصر، وأجمعَ عليها العالم.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بخصال الفقيد الذي كان أبًا عطوفا على الجميع في الكويت، بلد التضامن والدعم الإنساني، وبما حققه من إنجازات لبلاده، وقد مثل -رحمه الله- ركيزة من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في بلاده والمنطقة وداعمًا قويًا للعمل الإسلامي المشترك، داعيًا الله أن يديم على دولة الكويت وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء.

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الحداد الرسمي 40 يومًا، وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام.

أمير الكويت

ونادى مجلس الوزراء الكويتي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت خلفًا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله.

وولد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 27 سبتمبر 1940 وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم البلاد من 1921 وحتى وفاته عام 1950، وهو أب لـ12 ابنًا.

ودرس في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج فيها عام 1960. والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك (والتي تحولت في عهده إلى ((أمن الدولة))) برتبة عقيد في عام 1967 حتى عام 1980.

كما كان رئيسًا فخريًا لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 ــ 2017) وأيضًا للجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي سنة 1979 إذ كان أحد مؤسسي الجمعية.

وفي 1977 عينه الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت آنذاك رئيسًا لديوانية شعراء النبط.

وعين في 13 يناير 2004 من طرف الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. وشغل المنصب حتى توليه ولاية العهد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بتزكية من الشيخ نواف الراحل.

وفي 15 نوفمبر 2021، ونظرًا لظروفه الصحية، أصدر الشيخ نواف الأحمد الصباح أمرًا أميريًا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لينوب عنه في ممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وأثناء توليه منصب (نائب رئيس الحرس الوطني) منح (وسام قائد جوقة الشرف) من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية. وفي عام 2016، سافر الشيخ مشعل إلى الخارج وخضع لـ((عملية ناجحة)).

وبات الشيخ مشعل الحاكم السابع عشر للكويت، وسيكون أمامه عام لتسمية ولي عهده.

الشيخ نواف الأحمد الصباح:

ولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت.

وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.

له 4 أبناء وابنة، هم الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبدالله النواف والشيخ سالم النواف والشيخة شيخة النواف.

تولى العديد من المناصب المهمة.

في مارس 1978، تولى حقيبة وزارة الداخلية خلفا للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي تولى منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

ومنذ توليه ولاية العهد في 2006، خاض الأمير نواف معركة بارزة ضد الفساد.

ثم تولى وزير الدفاع في يناير 1988، حيث ((طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية)).

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