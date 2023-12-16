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روسيا وأوكرانيا تتبادلان المسيرات بعد توقف التمويل

12/16/2023 11:13:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد ساعات فقط من اعتراض المجر على 50 مليار يورو (54.5 مليار دولار) من تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، أبلغت كل من روسيا وأوكرانيا عن عشرات المحاولات لشن هجمات بطائرات بدون طيار في اليوم الماضي.
وتأتي الهجمات المتزايدة بطائرات بدون طيار خلال الشهر الماضي في الوقت الذي يحرص فيه الجانبان على إظهار أنهما لم يصلا إلى طريق مسدود مع اقتراب الحرب من نهايتها لمدة عامين.
خزائن أوكرانيا
وسعى زعماء الاتحاد الأوروبي إلى التغطية على عدم قدرتهم على تعزيز خزائن أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو (54.5 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة، قائلين إن الشيك من المرجح أن يصل الشهر المقبل بعد مزيد من المساومات بين الزعماء الستة والعشرين الآخرين والاتحاد الأوروبي. والرافض منذ فترة طويلة، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
بدلاً من ذلك، أرادوا أن تستمتع أوكرانيا بالحصول على موافقة لبدء محادثات العضوية التي يمكن أن تمثل تغييرًا جذريًا في حظوظها - على الرغم من أنه من الممكن أن تستمر هذه العملية لأكثر من عقد من الزمان، وقد تكون مليئة بالعقبات التي تضعها أي دولة عضو

الهجوم المضاد
ولم يحقق أي من الجانبين مكاسب كبيرة على الرغم من الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في يونيو، ويتوقع المحللون أن تكون الحرب طويلة الأمد.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 31 طائرة بدون طيار أطلقت ليلاً على 11 منطقة في البلاد.
وقالت روسيا أيضًا إنها أحبطت سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليغرام إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. وضمت روسيا شبه الجزيرة من أوكرانيا في عام 2014، وهي خطوة اعتبرها معظم العالم غير قانونية، واستخدمتها كنقطة انطلاق وإمداد خلال الحرب.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط ست طائرات مسيرة في منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.
وفي منطقة خيرسون الجنوبية المحتلة جزئيًا في أوكرانيا، أفاد الحاكم المعين من قبل روسيا، فلاديمير سالدو، على تلغرام أن الوحدات الروسية المضادة للطائرات أسقطت ما لا يقل عن 15 هدفًا جويًا بالقرب من بلدة هينيتشيسك.

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