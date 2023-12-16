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136385 حالة مبحوثة بالسجون والدور

12/16/2023 11:13:27 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الحالات المبحوثة في السجون ودور الرعاية، بحسب تقرير إحصائي صادر عن النيابة العامة لعام 2022، نحو 136.385 حالة، بينما بلغت الجولات الرقابية 14835 جولة.
مكة المكرمة أولا
جاءت منطقة مكة المكرمة أولا بواقع 33202 حالة مبحوثة، تلتها الرياض بـ28386، ثم عسير 24450 والمدينة المنورة 10362، ثم جازان 9000، والجوف 7756، والحدود الشمالية 6494، ثم تبوك 3971 تلتها نجران بـ3280 ثم المنطقة الشرقية 3130، وحائل 2584، وأخيرًا القصيم بـ890 حالة.
دور الرعاية الاجتماعية
بلغ عدد الحالات المبحوثة في دور الرعاية الاجتماعية 8536 حالة، بينما بلغت الجولات الرقابية 1468 جولة، وجاءت منطقة مكة المكرمة أولا بواقع 3331 حالة مبحوثة، يليها المدينة المنورة 1476، ثم الجوف 1389، ثم الرياض 696، ثم حائل 619، ثم تبوك 264، ثم المنطقة الشرقية 235، ثم نجران 3971، ثم نجران 213، ثم جازان 145، ثم القصيم 138، ثم عسير 30.
الرقابة على السجون والدور
وتضطلع دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة بمهام على وجه الاستقلال حيال التحقق من مشروعية التوقيف وسريانه وحال انتهائه، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والشخوص في أي وقت كان لتلك الأماكن للالتقاء بالمسجونين والموقوفين واتخاذ الموجب النظامي.
وكذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة بحق الموقوفين والسجناء، وتمكينهم من حقوقهم النظامية، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، ويطلع أعضاء النيابة المكلفون بالرقابة على سجلات السجون، وأماكن التوقيف، والاتصال بالمسجونين والموقوفين، والاستماع لشكاواهم، ويدخل مفتشو النيابة أجنحة التوقيف للتحقق من تمتع الموقوفين بحقوقهم النظامية، فالحرية هي الأساس والأصل في جميع الأنظمة السعودية، ويعد حبس الحرية أمرًا استثنائيًا.
وتعنى الأنظمة السعودية بالمرأة الموقوفة وحقها في تكوين الأسرة والإنجاب، وكفلت لها حق الحمل والوضع بمتابعة طبية خاصة، ومكنتها من الاهتمام بمولودها داخل أجنحة خاصة بداخل السجون تسمى ((جناح الأمهات))، ووفرت للمولود كل ما يحتاجه من الغذاء والملبس، وكذلك تهيئة المناخ الصحي والاجتماعي له، لحين تحديد وقت خروجه، كما يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما يجب أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحام.

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