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جازان والشمالية الأكثر إقلاعا عن التدخين

12/16/2023 11:13:27 PM
(MENAFN- Al Watan)







استدركت 46% من الإناث مخاطر التدخين، ليقلعن معها عن التدخين نهائيا، وأسهمت 7 وسائل مستخدمة، و5 أسباب للإقلاع عن التدخين، في وقت تصدرت منطقة جازان أكثر المناطق إقلاعا عن التدخين بـ3.4%.
%2 إقلاعا
كشف مسح الهيئة العامة للإحصاء للمحددات الصحية للعام الحالي، إجمالي المقلعين عن التدخين والذي بلغ 2% من سن 15 سنة فأكثر، وفاق إقلاع الذكور عن التدخين إقلاع الإناث؛ 3.5% للذكور مقابل 0.7% للإناث، واستحوذت الفئة العمرية من 45_54 سنة أكثر الفئات العمرية إقلاعا عن التدخين بـ3%، وحلت الفئة العمرية من 15_24 سنة ثانيا بـ2.4%، ومن 35_44 سنة ثالثا بـ2%، ومن 55_64 سنة رابعا بـ1.9%، ومن 25_34 سنة خامسا بـ1.7%
جازان الأكثر
تصدرت منطقة جازان أكثر مناطق المملكة إقلاعا عن التدخين بـ3.4%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ2.9%، ومكة المكرمة ثالثا بـ2.8%، والباحة رابعا بـ2.3%، والرياض خامسا بـ2%، فيما احتلت تبوك أقل المناطق إقلاعا عن التدخين بـ0.7%، وحائل ثانيا بـ1.2%، والمدينة المنورة ثالثا بـ1.4%، ونجران رابعا بـ1.5%، والشرقية خامسا بـ2%
%91.5 إرادة
أثمرت الإرادة القوية في إقلاع 91.5% عن التدخين من غير وسيلة مساعدة، إلى جانب 6 وسائل مستخدمة أخرى، وتساوت وسائل العلاج بالنيكوتين البديل، والفارينكلين، وأخرى ثانيا بـ3%، وحصدت 3 وسائل ممثلة في: النيكوتين، والبوبروبيون، والعلاج السلوكي المعرفي 0.0%.
5 أسباب
أسهمت 5 أسباب مستخدمة في الإقلاع عن التدخين، وتصدرت استدراك مخاطر التدخين أسباب الإقلاع عن التدخين بـ43.5%، وحلت أسباب أخرى ثانيا بـ25%، ونصائح من الأقارب والأصدقاء ثالثا بـ21%، والظروف المالية رابعا بـ5.5%، ومنع الطبيب خامسا بـ5%.
جازان أكثر المناطق إقلاعا عن التدخين
%3.5 إقلاع الذكور عن التدخين
%0.7 إقلاع الإناث
7 وسائل مستخدمة للإقلاع عن التدخين
5 أسباب للإقلاع عن التدخين
أكثر المناطق إقلاعا عن التدخين:
جازان: 3.4%
الحدود الشمالية: 2.9%
مكة المكرمة: 2.8%
الباحة: 2.3%
الرياض: 2%
أكثر الفئات إقلاعا عن التدخين:
45_54 سنة: 3%
15_24 سنة: 2.4%
35_44 سنة: 2%
55_64 سنة: 1.9%
25_34 سنة: 1.7%
أكثر الأسباب للإقلاع عن التدخين:
استدراك مخاطر التدخين: 43.5%
أخرى: 25%
نصائح الأقارب والأصدقاء: 21%
الظروف المالية: 5.5%
منع الطبيب: 5%

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