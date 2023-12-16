جازان والشمالية الأكثر إقلاعا عن التدخين

استدركت 46% من الإناث مخاطر التدخين، ليقلعن معها عن التدخين نهائيا، وأسهمت 7 وسائل مستخدمة، و5 أسباب للإقلاع عن التدخين، في وقت تصدرت منطقة جازان أكثر المناطق إقلاعا عن التدخين بـ3.4%.

%2 إقلاعا

كشف مسح الهيئة العامة للإحصاء للمحددات الصحية للعام الحالي، إجمالي المقلعين عن التدخين والذي بلغ 2% من سن 15 سنة فأكثر، وفاق إقلاع الذكور عن التدخين إقلاع الإناث؛ 3.5% للذكور مقابل 0.7% للإناث، واستحوذت الفئة العمرية من 45_54 سنة أكثر الفئات العمرية إقلاعا عن التدخين بـ3%، وحلت الفئة العمرية من 15_24 سنة ثانيا بـ2.4%، ومن 35_44 سنة ثالثا بـ2%، ومن 55_64 سنة رابعا بـ1.9%، ومن 25_34 سنة خامسا بـ1.7%

جازان الأكثر

تصدرت منطقة جازان أكثر مناطق المملكة إقلاعا عن التدخين بـ3.4%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ2.9%، ومكة المكرمة ثالثا بـ2.8%، والباحة رابعا بـ2.3%، والرياض خامسا بـ2%، فيما احتلت تبوك أقل المناطق إقلاعا عن التدخين بـ0.7%، وحائل ثانيا بـ1.2%، والمدينة المنورة ثالثا بـ1.4%، ونجران رابعا بـ1.5%، والشرقية خامسا بـ2%

%91.5 إرادة

أثمرت الإرادة القوية في إقلاع 91.5% عن التدخين من غير وسيلة مساعدة، إلى جانب 6 وسائل مستخدمة أخرى، وتساوت وسائل العلاج بالنيكوتين البديل، والفارينكلين، وأخرى ثانيا بـ3%، وحصدت 3 وسائل ممثلة في: النيكوتين، والبوبروبيون، والعلاج السلوكي المعرفي 0.0%.

5 أسباب

أسهمت 5 أسباب مستخدمة في الإقلاع عن التدخين، وتصدرت استدراك مخاطر التدخين أسباب الإقلاع عن التدخين بـ43.5%، وحلت أسباب أخرى ثانيا بـ25%، ونصائح من الأقارب والأصدقاء ثالثا بـ21%، والظروف المالية رابعا بـ5.5%، ومنع الطبيب خامسا بـ5%.

جازان أكثر المناطق إقلاعا عن التدخين

%3.5 إقلاع الذكور عن التدخين

%0.7 إقلاع الإناث

7 وسائل مستخدمة للإقلاع عن التدخين

5 أسباب للإقلاع عن التدخين

أكثر المناطق إقلاعا عن التدخين:

جازان: 3.4%

الحدود الشمالية: 2.9%

مكة المكرمة: 2.8%

الباحة: 2.3%

الرياض: 2%

أكثر الفئات إقلاعا عن التدخين:

45_54 سنة: 3%

15_24 سنة: 2.4%

35_44 سنة: 2%

55_64 سنة: 1.9%

25_34 سنة: 1.7%

أكثر الأسباب للإقلاع عن التدخين:

استدراك مخاطر التدخين: 43.5%

أخرى: 25%

نصائح الأقارب والأصدقاء: 21%

الظروف المالية: 5.5%

منع الطبيب: 5%