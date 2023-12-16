جازان والشمالية الأكثر إقلاعا عن التدخين

جازان والشمالية الأكثر إقلاعا عن التدخين
التاريخ
12/16/2023 11:13:27 PM
| استدركت 46% من الإناث مخاطر التدخين، ليقلعن معها عن التدخين نهائيا، وأسهمت 7 وسائل مستخدمة، و5 أسباب للإقلاع عن التدخين، في وقت تصدرت منطقة جازان أكثر المناطق إقلاعا عن التدخين بـ3.4%.
%2 إقلاعا
كشف مسح الهيئة العامة للإحصاء للمحددات الصحية للعام الحالي، إجمالي المقلعين عن التدخين والذي بلغ 2% من سن 15 سنة فأكثر، وفاق إقلاع الذكور عن التدخين إقلاع الإناث؛ 3.5% للذكور مقابل 0.7% للإناث، واستحوذت الفئة العمرية من 45_54 سنة أكثر الفئات العمرية إقلاعا عن التدخين بـ3%، وحلت الفئة العمرية من 15_24 سنة ثانيا بـ2.4%، ومن 35_44 سنة ثالثا بـ2%، ومن 55_64 سنة رابعا بـ1.9%، ومن 25_34 سنة خامسا بـ1.7%
جازان الأكثر
تصدرت منطقة جازان أكثر مناطق المملكة إقلاعا عن التدخين بـ3.4%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ2.9%، ومكة المكرمة ثالثا بـ2.8%، والباحة رابعا بـ2.3%، والرياض خامسا بـ2%، فيما احتلت تبوك أقل المناطق إقلاعا عن التدخين بـ0.7%، وحائل ثانيا بـ1.2%، والمدينة المنورة ثالثا بـ1.4%، ونجران رابعا بـ1.5%، والشرقية خامسا بـ2%
%91.5 إرادة
أثمرت الإرادة القوية في إقلاع 91.5% عن التدخين من غير وسيلة مساعدة، إلى جانب 6 وسائل مستخدمة أخرى، وتساوت وسائل العلاج بالنيكوتين البديل، والفارينكلين، وأخرى ثانيا بـ3%، وحصدت 3 وسائل ممثلة في: النيكوتين، والبوبروبيون، والعلاج السلوكي المعرفي 0.0%.
5 أسباب
أسهمت 5 أسباب مستخدمة في الإقلاع عن التدخين، وتصدرت استدراك مخاطر التدخين أسباب الإقلاع عن التدخين بـ43.5%، وحلت أسباب أخرى ثانيا بـ25%، ونصائح من الأقارب والأصدقاء ثالثا بـ21%، والظروف المالية رابعا بـ5.5%، ومنع الطبيب خامسا بـ5%.
جازان أكثر المناطق إقلاعا عن التدخين
%3.5 إقلاع الذكور عن التدخين
%0.7 إقلاع الإناث
7 وسائل مستخدمة للإقلاع عن التدخين
5 أسباب للإقلاع عن التدخين
أكثر المناطق إقلاعا عن التدخين:
جازان: 3.4%
الحدود الشمالية: 2.9%
مكة المكرمة: 2.8%
الباحة: 2.3%
الرياض: 2%
أكثر الفئات إقلاعا عن التدخين:
45_54 سنة: 3%
15_24 سنة: 2.4%
35_44 سنة: 2%
55_64 سنة: 1.9%
25_34 سنة: 1.7%
أكثر الأسباب للإقلاع عن التدخين:
استدراك مخاطر التدخين: 43.5%
أخرى: 25%
نصائح الأقارب والأصدقاء: 21%
الظروف المالية: 5.5%
منع الطبيب: 5%
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MENAFN16122023000089011017ID1107609177
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