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1761 بلاغا لتحقيقات الطيران

12/16/2023 11:13:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مكتب تحقيق الطيران السعودي 1761 بلاغا وواقعة، خلال عام 2022 طبقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، وأجرى 15 تحقيقا في وقائع و3 حوادث بإجمالي 18 تحقيقا، فيما بلغ عدد التقارير محددة النطاق 4 تقارير، كما أصدر المكتب 10 توصيات 9 منها تتعلق بالسلامة وتوصية مستقلة.
وقائع وبلاغات
248 واقعة
1510 بلاغات
الواقعة
كل حدث مرتبط بتشغيل الطائرة ومن شأنه التأثير أو يحتمل تأثيره على سلامة التشغيل
الواقعة الخطيرة
تشير في ملابساتها إلى وجود احتمالية عالية لوقوع الحادث
الحادث
كل حدث مرتبط بتشغيل الطائرة منذ الصعود إلى المغادرة
إصابة أي شخص إصابة بالغة أو مميتة
احتكاك الشخص مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة
تكبد الطائرة لأضرار جوهرية أو تعرضها لعطل هيكلي
فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها
هبوط الطائرة اضطراريا في مطار ما.

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