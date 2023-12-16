1761 بلاغا لتحقيقات الطيران

(MENAFN
- Al Watan) تلقى مكتب تحقيق الطيران السعودي 1761 بلاغا وواقعة، خلال عام 2022 طبقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، وأجرى 15 تحقيقا في وقائع و3 حوادث بإجمالي 18 تحقيقا، فيما بلغ عدد التقارير محددة النطاق 4 تقارير، كما أصدر المكتب 10 توصيات 9 منها تتعلق بالسلامة وتوصية مستقلة.
وقائع وبلاغات
248 واقعة
1510 بلاغات
الواقعة
كل حدث مرتبط بتشغيل الطائرة ومن شأنه التأثير أو يحتمل تأثيره على سلامة التشغيل
الواقعة الخطيرة
تشير في ملابساتها إلى وجود احتمالية عالية لوقوع الحادث
الحادث
كل حدث مرتبط بتشغيل الطائرة منذ الصعود إلى المغادرة
إصابة أي شخص إصابة بالغة أو مميتة
احتكاك الشخص مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة
تكبد الطائرة لأضرار جوهرية أو تعرضها لعطل هيكلي
فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها
هبوط الطائرة اضطراريا في مطار ما.
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