التسجيل العيني يشمل جميع العقارات في المملكة

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، لـ((الوطن)) أن اختيار المناطق والمدن والأحياء المستفيدة من التسجيل العيني للعقار تم وفق معايير جهوزية ونضج البيانات المتوافرة للوحدات العقارية فيها، وسيتم الإعلان تباعًا عن كل منطقة وحي خلال الفترات القادمة، وصولًا لكافة الوحدات العقارية في المملكة، وسيتضمن ذلك الإعلان آليات التسجيل المُتبَعة.

وأعلنت الهيئة العامة للعقار انطلاق المرحلة الثالثة من التسجيل العيني للعقارات، والتي تضم للمرة الأولى مدينتي الدمام، والمدينة المنورة بعد الرياض، وبينت الهيئة أن اختيار بعض الأحياء والمناطق المستفيدة تم وفق معايير جهوزية ونضج البيانات المتوافرة للوحدات العقارية فيها.

شروط التسجيل

وأكد المفرج أن التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث، صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.

مضيفًا أن السجل العقاري هو نظام لتوثيق العقارات يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار، وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري وقت إنشائه لكل وحدة عقارية في المنطقة العقارية، يوضح فيها رقم العقار، واسم مالكه، وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده، والعقارات المجاورة له، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير.

وأوضح أن ((رقم العقار)) الذي يتم منحه للعقار يحتوي على مجموعة وثائق ورقية ورقمية، تُبيّن أوصاف الملكيات العقارية وموقعها وحالتها المادية والنظامية، وما يتبعها من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك.

توثيق العقارات والصكوك

وعن الفرق بين توثيق العقارات في السجل العقاري وتوثيقها الحالي بصكوك الملكي قال المفرج: إن السجل العقاري يعتمد على الوحدة العقارية كأساس في تسجيل الملكية، بالإضافة إلى تحديد موقعها بشكل دقيق، ويمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية، بينما يعتمد نظام التوثيق الحالي بصكوك الملكية على الأشخاص كأساس في الملكية، دون وجود موقع جغرافي دقيق.

وأكد متحدث ((هيئة العقار)) أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية في المملكة، وأضاف أن الهيئة العامة للعقار قد أكملت استعداداتها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبتكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار -التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة- كشريك مشغل تتولى أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

مراحل التسجيل العيني للعقار

المرحلة الأولى- مايو 2023

- الأحياء: حي الفلاح بمدينة الرياض.

المرحلة الثانية- أكتوبر 2023 وتستمرة حتى 29 يناير 2024

- الأحياء: الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار بمدنية الرياض.

المرحلة الثالثة: 24 ديسمبر 2023 وتستمر حتى 28 مارس 2024.

- الأحياء: 7 أحياء ومناطق في مدنية الرياض والدمام والمدينة المنورة.

الرياض: 46 حيًا، هي: حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية

الدمام: حي الشعلة

المدينة المنورة: حي العاقول