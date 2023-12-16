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حصار غزة بالجوع والاتصالات

12/16/2023 11:13:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاقم البؤس في قطاع غزة المحاصر بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت فترة طويلة، حيث قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن مستويات الجوع ارتفعت في الأيام الأخيرة.
وانقطعت خطوط الإنترنت والهاتف مساء الخميس، ولا يزال من الصعب الوصول إليها، وفقًا لمجموعة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت NetBlocks، ما أعاق تسليم المساعدات وجهود الإنقاذ مع استمرار هجمات العدوان الإسرائيلي في غزة للأسبوع الحادي عشر.
وقال ألب توكر، مدير المجموعة: ((انقطاع الإنترنت مستمر. وبناءً على سجلاتنا، فإن هذا هو أطول حادث من نوعه في الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين)).
تعطل واسع
وأكدت إدارة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن الاتصالات مع غزة ((تعطلت بشدة)) بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصالات في الجنوب، حيث أدت هجمات الاحتلال إلى نزوح %85 من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من منازلهم. وقد لجأ النازحون إلى الملاجئ بشكل رئيسي في الجنوب وسط أزمة إنسانية متصاعدة.
فشل إسرائيل
وأعربت الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن قلقها إزاء فشل إسرائيل في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وخططها لمستقبل غزة.
لكن البيت الأبيض يواصل تقديم الدعم المخلص لها من خلال شحنات الأسلحة والدعم الدبلوماسي.
وفي اجتماعات مع القادة الإسرائيليين الخميس والجمعة، ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان جدولا زمنيًا، لإنهاء مرحلة القتال المكثف من الحرب. ومن المتوقع أيضًا أن يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسرائيل قريبًا، لمناقشة هذه القضية.
وقد ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستفتح نقطة دخول ثانية لتسريع عمليات التسليم.

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