حصار غزة بالجوع والاتصالات

(MENAFN
- Al Watan) تفاقم البؤس في قطاع غزة المحاصر بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت فترة طويلة، حيث قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن مستويات الجوع ارتفعت في الأيام الأخيرة.
وانقطعت خطوط الإنترنت والهاتف مساء الخميس، ولا يزال من الصعب الوصول إليها، وفقًا لمجموعة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت NetBlocks، ما أعاق تسليم المساعدات وجهود الإنقاذ مع استمرار هجمات العدوان الإسرائيلي في غزة للأسبوع الحادي عشر.
وقال ألب توكر، مدير المجموعة: ((انقطاع الإنترنت مستمر. وبناءً على سجلاتنا، فإن هذا هو أطول حادث من نوعه في الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين)).
تعطل واسع
وأكدت إدارة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن الاتصالات مع غزة ((تعطلت بشدة)) بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصالات في الجنوب، حيث أدت هجمات الاحتلال إلى نزوح %85 من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من منازلهم. وقد لجأ النازحون إلى الملاجئ بشكل رئيسي في الجنوب وسط أزمة إنسانية متصاعدة.
فشل إسرائيل
وأعربت الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن قلقها إزاء فشل إسرائيل في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وخططها لمستقبل غزة.
لكن البيت الأبيض يواصل تقديم الدعم المخلص لها من خلال شحنات الأسلحة والدعم الدبلوماسي.
وفي اجتماعات مع القادة الإسرائيليين الخميس والجمعة، ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان جدولا زمنيًا، لإنهاء مرحلة القتال المكثف من الحرب. ومن المتوقع أيضًا أن يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسرائيل قريبًا، لمناقشة هذه القضية.
وقد ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستفتح نقطة دخول ثانية لتسريع عمليات التسليم.
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