وكلاء الوزارات مسيرة الأمير الراحل حافلة بالعطاء



نمر الصباح: الكويت فقدت أباً كبيراً قبل أن يكون قائداً.. ومسيرته حافلة بالإنجازات

أسيل المنيفي: الأمير الراحل كان شديد التواضع.. وأوصانا بالتفاني بخدمة الكويت وأهلها

زياد الناجم: الكويت فقدت إنساناً رحيماً قبل أن تفقد أميراً وقائداً صالحاً سعد العلاطي: سمو الأمير الراحل كان ينادي بالتسامح دائماً ومقرباً لقلوب الشعب

أكد عدد من الوكلاء المساعدين في الوزارات الاقتصادية أن مسيرة سمو الأمير الراحل حافلة بالكثير من العطاء والإنجازات، وأن إنجازات سمو الأمير الراحل ستبقى حاضرة في ذهن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، لافتين إلى أن سموه، رحمه الله، كان شديد التواضع ويوصي دائما بالتفاني بخدمة الكويت وأهلها ومضاعفة العطاء.ولفت الوكلاء إلى أن الكويت فقدت إنسانا رحيما قبل أن تفقد أميرا وقائدا صالحا، وأن سمو الأمير الراحل كان ينادي بالتسامح دائما ومقربا لقلوب الشعب، ليصبح سموه، رحمه الله، فقيد الكويت ودول الخليج العربي والعالم. وفيمايلي التفاصيل:في البداية، أكد وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح أن الكويت فقدت أبا كبيرا قبل أن يكون قائدا، حيث كانت مسيرة سموه حافلة بالكثير من العطاء والإنجازات.وأضاف: إن اللسان يعجز عن الكلام عن مآثر سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ذلك ان الكلام كله لن يكون كافيا لأن يفيه حقه، فمهما قلنا في سموه فلن يفيه حقه، لذا لا نقول إلا «لله ما أعطى ولله ما أخذ، ورحمة الله على فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية».وأشار الشيخ نمر الصباح إلا أن إنجازات سمو الأمير ستبقى حاضرة في ذهن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، خاصة أن سموه ترك بصمات كبيرة على جميع الأصعدة، وأولها الصعيد الإنساني الذي اشتهر به سموه من خلال رحمته للصغير قبل الكبير.وسأل الشيخ نمر الصباح الله سبحانه أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.وقالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي: «نتضرع للبارئ عز وجل أن يغفر لأميرنا وقائدنا أمير التواضع وأمير العفو سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ويسكنه الفردوس الأعلى».وزادت: «شهد عهد سمو الأمير الراحل تغييرات واسعة في القياديين في الدولة وتنفيذ القانون على الجميع، ودفع عجلة التنمية».وزادت: «تشرفت بلقائه عدة مرات عندما كان، رحمه الله، وليا للعهد وكان شديد التواضع وأوصاني بخدمة بلدي والعمل والتفاني بخدمة الكويت وأهلها ومضاعفة العطاء وأنه على ثقة من ذلك».وأضافت أن سموه، رحمه الله، شدد على أن نضع الكويت وأهلها نصب أعيننا ونعالج مشاكل المواطنين ولا نرد أحدا وأوصانا بالمحافظة على المال العام.وختمت المنيفي قائلة: «رحم الله فقيد الكويت وتعازينا القلبية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولأسرة الصباح وللشعب الكويتي كافة وكل من يقيم على أرض الكويت الطيبة والأمتين العربية والإسلامية، إنا لله وإنا إليه راجعون».من جهته، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم: «نعزي الكويت حكومة وشعبا بوفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح، رحمه الله، حيث فقدت الكويت إنسانا رحيما قبل أن تفقد أميرا وقائدا صالحا».وأضاف: «كان رمزا للتواضع والعدل، محبا لوطنه وشعبه، مكرسا حياته في سبيل رفعة وازدهار الكويت، كما أن أجيال الكويت تذكره دائما بإعزاز وتقدير لإسهاماته في ترسية دعائم العمل الإنساني والإنصاف والعدل».واختتم الناجم: «رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والمواساة بمصابهم الجلل».بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية، سعد العلاطي، إن المصاب عظيم والحزن يملأ قلوب جميع أهل الكويت.وأضاف أن سمو الأمير الراحل كان ينادي بالتسامح دائما وكان مقربا لقلوب الشعب الذي يكن له مشاعر حب فياضة، مشيرا إلى أن سمو الأمير الراحل كان أميرا للتسامح وأميرا للعفو فسكن قلوب المواطنين.ودعا العلاطي الله جل وعلا أن يرحم سمو أمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويدخله فسيح جناته، وأن يعوضنا الله خيرا في صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية والشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة د.محمد مشبب الجلال، إن الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، ليس فقيد الكويت فحسب، وإنما فقيد كل دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم، بدليل رسائل وبرقيات التعزية التي هلت على الكويت من كل حدب وصوب منذ اللحظات الأولى من إعلان خبر وفاته.وأضاف أن الأمير الراحل كانت علاقته قوية بالجميع من داخل وخارج الكويت، حيث كان قريبا من أهل الكويت جميعا صغيرهم وكبيرهم، كما انه كان محبا لجميع فئات الشعب ومتواصلا معهم من خلال زياراته للدواوين والمشاركة في جميع المناسبات الشعبية من أفراح وأحزان، ما جعله قريبا من الجميع من دون استثناء.وبينما تقدم الجلال بخالص تعازيه للحكومة والشعب وآل الصباح الكرام بفقيدهم الغالي، فإنه أكد مبايعة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للكويت من بعده، ليكمل مسيرة الأمن والأمان والاستقرار التي كانت سائدة إبان حكم الشيخ نواف ومن سبقه من أمراء الكويت، رحمهم الله جميعا، مشيدا في الوقت نفسه بالانتقال السلس للسلطة من الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سائلا الله أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار.. و(إنا لله وإنا إليه راجعون).