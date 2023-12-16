وزراء سابقون سموه دعم الإنجازات والتشريعات الاقتصادية

MENAFN - Al-Anbaa) أحمد مغربي - علي إبراهيم - طارق عرابي - مصطفى صالح - طلال بارا - رباب الجوهري

«رحل ربان سفينة الإنجاز، بعدما أرسى في الكويت نهجا بتسريع إنجاز التشريعات الاقتصادية والشعبية، وتعجيل إنجاز المشروعات الوطنية التي تصب في إصلاح الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم استدامة رفاه الشعب، ليقود الاقتصاد الكويتي على الرغم من التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع».

كان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بذلا في العطاء وقائدا حكيما في خدمة الكويت وأهلها، وتبنى سموه رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت، تطول مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع النفطي، حيث شهدت الكويت في عهده الميمون تدشين العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى، ولعل أبرزها مشروع الوقود البيئي والذي يعد أكبر مشروع نفطي نفذته الكويت لتطوير مصافي التكرير، حيث حرص سموه على تدشينه في مارس 2022، فضلا عن العديد من المشاريع الأخرى والمساهمات الفاعلة.

وعلى صعيد تطوير المؤسسات الاقتصادية، شهدت الكويت خلال حكم الأمير الراحل العديد من المراسيم والقرارات التي تساهم في نهضة الكويت واستقطاب الاستثمار الأجنبي، ولم يكن تسريع الإنجاز مقتصرا على التشريعات فحسب، بل امتد ليشمل كل ما له علاقة بتيسير الحياة اليومية للمواطنين، فكان على رأس توصياته، رحمه الله، لكل مسؤول في البلاد أن يضع الكويت نصب عينيه، ويعمل بآليات تضمن تحقيق الإنجازات المطلوبة على أرض الواقع بالصورة التي تظهر حقيقة الكويت وجوهرها كبيئة اقتصادية تشغيلية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية يدعمها التحسن المستمر في بيئة الأعمال بما يتخذ من إجراءات تيسيرية مستمرة تدعم أي نشاط، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو كويت جديدة.

وشهد عهد سموه العديد من الإنجازات في استقطاب الشركات والكيانات العالمية لتكون الكويت مقرا لها، بما يحقق مصالح مزدوجة للاقتصاد الوطني وذلك عبر ما ستضخه الكيانات العالمية من قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وما تقدمه من تكنولوجيا وابتكارات، ناهيك عن نقل الخبرات للمواطنين الكويتيين ليكونوا مطلعين ومواكبين لأحدث ما توصل إليه العالم، كل في مجاله.

ولم يكن المواطنون أنفسهم غائبين عن توجيهات سمو الأمير الراحل، إذ كانت توجيهاته دائما بأن يعطي مسؤولو الدولة باختلاف مناصبهم مصالح الشعب صفة الأولوية، وتلمس احتياجاتهم والتيسير عليهم، فشهد عهد سموه العديد من القرارات الاقتصادية التي تستهدف بصورة مباشرة تلبية احتياجات المواطنين فأثلج صدورهم بقرارات ومشاريع تحسين المعيشة، وكان آخرها تحسين معيشة المتقاعدين برفع الحد الأدنى للمعاشات.

وفي ذات السياق، أكد عدد من الوزراء السابقين، أن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان رمزا للإنسانية السمحة، وقد أفنى حياته في خدمة الكويت بزمن الاستقرار والتحديات الكبرى، وطموحه للصعود بالكويت إلى مصاف الدول المتقدمة، وسعيه الدائم نحو إثراء الكويت بكل ما هو جديد ليضمن استمرارية رفاه الشعب.

ولفت الوزراء السابقون إلى حرص سمو الأمير الراحل، على صالح الكويت وشعبها، إذ كان دائما موجها لهم بالعمل على رفعة الكويت ومصالح شعبها، موصيا بأن يضعوا الكويت نصب أعينهم دائما في كل شيء. وفيما يلي التفاصيل:

نعى عدد من الوزراء السابقين الراحل الكبير سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

وقال وزير التجارة والصناعة السابق مازن الناهض إن سمو الأمير الراحل كان دائما يوصي بالكويت والمحافظة عليها، كذلك شعب الكويـــــت ومصالحه.

وأضاف الناهض: «بقلوب يعتصرها الألم ننعى فقيد الكويت الذي ترك أثرا طيبا ومحبة كبيرة في قلوب الجميع».

وختم قائلا: «عظّم الله أجر أهل الكويت، وندعو الله أن يسكن سمو الأمير الراحل فسيح جناته ويطيب ثراه ويسكنه الفردوس الأعلى».

فهد الشريعان: الشيخ نواف «سرّ ما ضر»

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة السابق فهد الشريعان إن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد «سر ما ضر»، أي ان سموه كان يبعث السرور والطمأنينة في نفوس كل أبناء الكويت بلا استثناء.

وأضاف ان خيرات الشيخ نواف لم تنقطع حتى في أيامه الأخيرة، وذلك عندما أصدر أمره الأبوي بالعفو الحاني على أبناء شعبه، سائلا الله أن يكتب له الأجر ويعفو عنه مقابل ما قدم من عفو لأبناء شعبه المواطنين وأن يغفر له ذنبه وأن يدخله في واسع رحمته ومغفرته.

واختتم الشريعان بقوله: «نعزي أنفسنا وأبناء الشعب الكويتي، وكل أسرة آل الصباح الكرام بفقيد الكويت الراحل».

خالد الروضان: سمو الأمير الراحل كان قريباً إلى قلوب جميع الكويتيين بتواضعه وتسامحه

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة السابق خالد الروضان إن الحزن يعتصر قلوب أهل الكويت، وإن خسارة الكويت كبيرة برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إذ فقدنا قائــدا ذا رؤية وبصيرة، وأبا حنونا على كل أبنائه من الشعب الكويتي.

وأضاف الروضان: «نشعر بالكثير من الأسى والحزن، فسمو الأمير الراحل كان قريبا إلى قلوب جميع الكويتيين، بتواضعه وتســـــامحه، وتلمســـه لاحتياجات كل المواطنين وعمله على تيسير أمورهم في جميع المناصب والأماكن التي تقلد مسؤولياتها».

وختم الروضان «نسأل الله جل وعلا أن يرزق الأمير الراحل الفردوس الأعلى».

خالد الفاضل: الكويت وشعبها فقدا قائداً حكيماً

وفي السياق ذاته، قال وزير النفط الأسبق د.خالد الفاضل: «نعزي أنفسنا جميعا بوفاة والد الجميع الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ذلك القائد المحب لشعبه ووطنه، والذي ما انفك، رحمه الله، يوصي كل من يلتقي بسموه بخدمة الوطن والاهتمام بشؤون الشعب».

وزاد الفاضل: «فقدت الكويت وشعبها قائدا حكيما وهكذا هي الكويت، وهذا هو ديدن حكامها، عظيم بعد عظيم، فبرغم التحديات والظروف التي تمر بالبلاد، تتجلى لنا حكمة القيادة السياسية في تخطي الصعاب والإبحار بسفينة الخير وإيصالها لبر الأمان».

وختم قائلا: «رحم الله الشيخ نواف الأحمد، وأسكنه جنات الخلد، ونعزي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد، وعموم أسرة آل الصباح الكرام، والشعب الكويتي الوفي، والأمتين العربية والإسلامية بهذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

بخيت الرشيدي: أجمع الكل على حب الأمير الراحل

بدوره، قال وزير النفط السابق بخيت الرشيدي إن سمو الأمير الراحل أجمع الكل على حبه، وله مكانة خاصة في قلوب الجميع، بتواضعه وحرصه الدائم على أعمال الخير. وأضاف الرشيدي: «كان، رحمه الله، محبا للخير، رحيما بالناس، ويخفي صدقاته وأعمال الخير».

وزاد: «سمو أمير العفو كان على مسافة واحدة من الجميع، محبا للكويت وأهلها ولا يألو جهدا أو سعيا في سبيل رفعة الوطن والتيسير على الشعب».

وختم الرشيدي قائلا: «نسأل الله أن يرحم أميرنا، ويرزقه جنات النعيم، وأن تكون صالحات أعماله في ميزان حسناته».

عبدالوهاب الوزان: الكويت والأمتان العربية والإسلامية فقدت أمير العفو والعطاء

إلى ذلك، قال وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالوهاب الوزان: فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية أمير العفو والعطاء، وصاحب الأيادي البيضاء وصاحب القلب الحنون والعطوف، سمو الأمير نواف الأحمد، رحمه الله وأحسن مثواه وعفا عنه وأدخله جنات الخلد.

وأضاف ان الشيخ نواف لقب بأمير العفو لأنه فتح أبواب السجون وعفا عن المساجين الكويتيين وغير الكويتيين، بموجب مراسيم أميرية كانت فرحة للمساجين وأهاليهم على حد سواء، ما يدل على روح التسامح والعفو الصادرة عن أمير أسرة الخير.

أما سبب تسميته بأمير العطاء، فذلك لأنه أمر الحكومة والجهات الرسمية والأهلية والهلال الأحمر الكويتي بتسيير جسر جوي لدعم ومساندة إخواننا في غزة الجريحة بالمواد الطبية وسيارات الإسعاف والمواد الغذائية، وكل ما يلزم لرفع المعاناة عن أهل غزة وفلسطين، كما أمر بفتح مستشفيات البلاد لاستقبال المرضى والجرحى لتلقي العلاج المطلوب.

واختتم الوزان بالقول: رحمك الله يا أمير العطاء وأمير العفو والسلام، وعزاؤنا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى عائلة الصباح الكرام وإلى الشعب الكويتي المخلص وإلى كل مقيم على ارض هذا الوطن الطيب.

عصام المرزوق: الأمير الراحل كان نِعم المعين والمرشد بالنصائح دائماً

من جانبه، قال وزير النفط السابق عصام المرزوق «أتقدم بخالص العزاء لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وأسرة الصباح الكريمة وكل الشعب الكويتي بوفاة والدنا سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

وزاد «أود ان استذكر مواقف سموه عندما كنت وزيرا للنفط، وكان دائما نعم المعين والمرشد بالنصائح والعبر عندما كنا نطلبها منه خلال زياراتنا المتكررة له في قصر السيف أو قصر بيان حينذاك».

وأضاف «أفنى سمو الأمير، رحمه الله، حياته في خدمة الكويت وأهلها، وان شاء الله يلقى جميل أعماله في ميزانه عند الله، عظم الله أجركم يا أهل الكويت وان شاء الله صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خير خلف لخير سلف».