مسؤولون حكوميون أمير وقائد لم يأل جهدا في سبيل رفعة الكويت



عمار الحسيني: صنع لنفسه مكانة خاصة فـي قلوب كل أهل الكويت

عمر العمر: حزننـا بفقدان سمو الأمير.. لا يمكن أن تصفـه الكلمات عبدالمحسن الفقعان: نسأل الله أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته

أكد مديرو هيئات وشركات حكومية أن حرص سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، في كل فعل وقول على أن يقربه إلى الله، قرب سموه إلى قلوب الجميع، وأن الصلاح وتقوى الله نهج لم يحد عنه سمو الأمير، فكان سموه أميرا وقائدا لم يأل جهدا أو يوفر وقتا في سبيل رفعة الكويت وأهلها، وأبا حكيما عطوفا نظر إلى أهل الكويت جميعا كأبنائه.وقال مدير عام جهاز تكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني إن سمو الأمير الراحل صنع لنفسه مكانة خاصة في قلوب كل أهل الكويت، بحبه لعمل الخير، وتواضعه الشديد، وحرصه الدائم على كل فعل وقول يقربه من الله، فقربه الله إلى قلوبنا جميعا.وأضاف الحسيني «مصاب أهل الكويت كبير، في أمير وقائد لم يأل جهدا أو يوفر وقتا في سبيل رفعة الكويت وأهلها، وأبا حكيما عطوفا نظر إلى أهل الكويت جميعا كأبنائه فشعروا بقربه منهم، وتألموا أشد الألم لفراقه».وختم الحسيني بالقول «ندعو الله أن يرحم أمير قلوبنا، أمير العفو، ويرزقه الفردوس الأعلى وفسيح جناته، ويلهم أهل الكويت وكل محبي سموه، رحمه الله، الصبر والسلوان».بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر إن كلمات الرثاء لا يمكن أن تفي سمو أمير العفو، رحمه الله، حقه، فحزننا بفقدان سمو الأمير لا تصفه الكلمات.وأضاف العمر «كان الصلاح وتقوى الله نهجا لا يحيد عنه سمو الأمير، إذ كان يتقرب إلى ربه بفعل الخيرات، ونشهد له بما رأينا من أعمال أسر بها قلوبنا جميعا، ونسأل الله أن تكون أعماله شفيعة له».وزاد «نعزي انفسنا ونعزي الكويت بفقيدنا الغالي سمو الأمير وسمو التواضع الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته».من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: بقلوب مؤمنة بقدر الله عز وجل، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية بأحر التعازي القلبية وبصادق المواساة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وآل الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وزاد «نسأل الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهل الكويت الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».